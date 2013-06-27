اتمام پروژه های راه روستایی با روند تخصیص و تامین اعتبارات 25 سال طول می کشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي زنديه وكيلي با بيان اينكه طول كل راههاي روستايي شوسه قبل از انقلاب حدود 300 كيلومتر غير آسفالته بوده و عمدتاً مراكز پر جمعيت روستايي را پوشش مي داده است، اظهار كرد: در حال حاضر طول كل راههاي آسفالته روستايي استان 3 هزار و 495 كيلومتر است كه يكهزار و 527 كيلومتر آن در دولتهاي نهم و دهم ساخته و آسفالت شده است و نشان مي دهد در طول سالهاي بعد از انقلاب مخصوصاً دولتهاي نهم و دهم توجه ويژه اي به احداث راههاي روستايي جهت توسعه و آباداني بيشتر روستاها شده است.

وي اضافه كرد: در حال حاضر طول كل راههاي روستايي موجود در حوزه استحفاظي هرمزگان 9هزار و 937 كيلومتر شامل 3 هزار و 495 كيلومتر راه آسفالته و هزار و 621 كيلومتر راه شوسه و 4هزار و 821 كيلومتر راه خاكي است.

به گفته زنديه وكيلي، در سال 1392 تعداد 89 پروژه نيمه تمام راه روستايي به طول 586 كيلومتر با مبلغ قرارداد 897 ميليارد ريال در حوزه استحفاظي استان هرمزگان در حال اجرا مي باشد كه در صورت تامين اعتبار 68 پروژه به طول كل 259 كيلومتر تا دهه مبارك فجر سال 1392 و مابقي تا هفته دولت سال 1393 به بهره برداري خواهند رسيد.

وي خاطرنشان كرد: 129 پروژه راه روستايي به طول كل 691 كيلومتر در استان هرمزگان به عنوان مهر ماندگار راه روستايي تعريف شده كه تعداد 51 پروژه به طول 228 كيلومتر تا كنون تكميل و آسفالت شده است.

زنديه وكيلي ادامه داد: همچنين پروژه حجت آباد به آخران از توابع شهرستان بشاگرد نيز به طول 93 كيلومتر، يكي از پروژه هاي بزرگ و شاخص راه روستايي استان هرمزگان مي باشد كه به همت معاونت راه روستايي وزارت راه و شهرسازي جهت محروميت زدايي از حوزه جنوبي منطقه محروم بشاگرد، توسط قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا(ص) از اواخر سال 1390 شروع شده و تا هفته دولت سال 1393 به بهره برداري خواهد رسيد.

قائم مقام وزير و مديركل راه و شهرسازي هرمزگان مشكل عمده اجراي پروژه هاي راه روستايي در استان را عموما مشكلات تامين به موقع اعتبارات، همچنين پراكندگي روستاها و بالابودن هزينه هاي راهسازي در استان به دليل عدم وجود مصالح مناسب در اكثر مناطق مخصوصا شهرستانهاي حوزه شرق استان و بالا رفتن هزينه هاي حمل مصالح از مناطق ديگر و وجود روستاها در مناطق كوهستاني و صعب العبور و تعدد آبروها و رودخانه ها در طول مسيرها دانست.

وي همچنين تصريح كرد: اعتبار پروژه هاي راه روستايي در سال 1391 از محل اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي استاني و دو درصد نفت تامين شده و تنها 15 درصد تخصيص داشته است و با روند فعلي تامين و تخصيص اعتبارات راههاي روستايي استان با وضع موجود، درصورت عدم افزايش هزينه ها، احداث و آسفالت كل راههاي روستايي استان حداقل 25 سال به طول خواهد انجاميد.