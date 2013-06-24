طرح نشاط معنوی در 23 بقعه متبرکه خراسان شمالی آغاز شد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مراسم افتتاحیه کلاس های طرح نشاط معنوی در امامزاده های خراسان شمالی، همزمان با نیمه شعبان و جشن های میلاد امام عصر(عج) در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) موسوم به معصوم زاده بجنورد برگزار شد.

وی با بيان اينكه طرح نشاط معنوی در تابستان سال جاری در جوار 23 بقعه متبرکه خراسان شمالي برگزار مي شود، عنوان کرد: اين طرح در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل هر یک از بقاع متبرکه به قطبی فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اجرا می شود.

این مسئول اظهار داشت: طرح نشاط معنوي از چهارم تیر تا 25 مرداد امسال در سه بخش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با تفکیک جنسیتی برادران و خواهران در بقاع متبرکه استان برگزار می شود و در آن برنامه‌های متنوعی از قبیل آموزش قرآن، کلاس نقاشی، اردوهای سیاحتی و زیارتی و ... اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام سهرابی گفت: همچنين 27 روحانی به منظور همکاری در اجرای این طرح به بقاع متبرکه استان اعزام شده اند كه در اين ايام، برگزاری کلاس‌های قرآن شامل دوره های قرآنی روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم، اعتقادات و داستان های ائمه معصومین، احکام، اخلاق و مسائل اجتماعی را بر عهده دارند.

وي اظهار داشت: علاوه بر این، در طرح نشاط معنوی، برگزاری اردوهای تفریحی یک روزه در داخل استان و برنامه‌های ورزشی و هنری برای شرکت کنندگان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته طرح نشاط معنوی در 37 بقعه متبرکه خراسان شمالی برگزار شد و بنا به اعلام مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان حدود دو هزار نفر نیز در این طرح شرکت کردند.

در حال حاضر در خراسان شمالی 154 بقعه متبرکه ثبت شده وجود دارد.