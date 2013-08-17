طرح نشاط معنوي در خراسان شمالي/ تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگي

به گزارش خبرنگار مهر، بارگاه امامزادگان و بقاع متبركه در واقع بخشي از بيوتي محسوب مي شوند كه مطابق آيه شريفه"فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال"، خداوند تعالي بر تكريم و تعظيم آنها امر كرده است.

روشن است كه تكريم و تعظيم تنها زيارت و عرض سلام به آستان اين امامزادگان نيست، بلكه تكريم واقعي آن زمان معنا پيدا مي كند كه از ظرفيت هاي فرهنگي و معنوي اين اماكن براي تربيت انسان هايي مومن و صالح استفاده شود.

اين مسئله در چند سال اخير و پس از بيانات روشن گرانه مقام معظم رهبري مبني بر تبديل هر يك از بقاع متبركه كشور به قطبي فرهنگي، در دستور كار سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گرفته و در اين راستا در طي سال برنامه هاي متنوعي با محوريت بقاع متبركه اجرا مي شود.

بر اساس اين فرمان رهبري، سازمان اوقاف و امور خيريه كشور برنامه‌های كوتاه مدت و بلند مدتي را برای رسيدن به اين هدف طراحی كرده است، اهداف كوتاه مدتي كه به صورت يك ساله تعريف شده اند و چشم انداز بلندمدتي كه در قالب چشم انداز سال 1404 تدوين شده است.

از دو سال پيش برنامه‌های زيرساختی و مناسبتی در بقاع متبركه و امامزادگان در راستاي اجراي اين فرمايش رهبري آغاز شد كه از جمله طرح‌های مناسبتی می‌توان به طرح‌های سوگواره ياس نبوی در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)، طرح تابستانه نشاط معنوی در تعطيلات تابستان، جشن ولايت علوی و كمال دين نبوی در دهه ولايت، طرح بصيرت عاشورايی در ماه‌های محرم و صفر و طرح آرامش بهاری در تعطيلات عيد نوروز اشاره كرد.

همان گونه كه ذكر شد طرح نشاط معنوي از جمله برنامه هاي اوقاف و امور خيريه كشور به منظور تبديل بقاع متبركه به قطب هاي فرهنگي به شمار مي رود كه در ايام تابستان در جوار امامزادگان و بقاع متبركه برگزار مي شود.

در اين طرح كلاس ها و دوره هاي آموزشي ديني، قرآني، فرهنگي و ... در كنار برنامه هاي سياحتي و تفريحي براي دانش آموزان در دو بخش خواهران و برادران برگزار مي شود و در اجراي آن نيز سعي شده كه آموزش هاي ارائه شده در اين طرح با آموزش‌های كلاسيك كه در مدارس صورت می‌گيرد متفاوت باشد؛ آموزش هايي كه غالبا به صورت كارگاهی و حلقه‌های معرفتی انجام می‌شود.

مهم‌ترين اهداف اجرای طرح تابستانه نشاط معنوی تلاش برای تبديل امامزادگان به قطب‌های فرهنگی كشور، بهينه‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و تقويت بنيه اعتقادی و مذهبی قشر نوجوان و جوان ذكر شده است.

در حالي كه در كل كشور بيش از هشت هزار امامزاده و بقعه متبركه ثبت شده وجود دارد و بنا به اعلام سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در سال گذشته اين طرح در 420 امامزاده اجرا شد، اما در تابستان سال جاری اين طرح در 751 امامزاده برگزار گرديد.

در خراسان شمالي نيز در حالي كه در اين استان 154 بقعه متبركه ثبت شده وجود دارد؛ طرح مذكور تابستان سال گذشته با شركت دو هزار نفر در 37 بقعه متبركه و در سال جاري نيز با شركت تقريبا همين تعداد دانش آموز، در 23 بقعه متبركه شاخص خراسان شمالي برگزار شد.

طرح نشاط معنوي در خراسان شمالي

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در زمينه اجراي طرح نشاط معنوي در اين استان در سال جاري مي گويد: طرح تابستانی نشاط معنوی در خراسان شمالي در تابستان 92 همزمان با نیمه شعبان و میلاد حضرت مهدی(عج)، در جوار 23 بقعه متبرکه این استان آغاز شد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی با اشاره به اين كه مراسم افتتاحیه کلاس های طرح نشاط معنوی در امامزاده های خراسان شمالی، همزمان با نیمه شعبان و جشن های میلاد امام عصر(عج) در محل امامزاده سید عباس بن موسی بن جعفر(ع) موسوم به معصوم زاده بجنورد برگزار شد، اظهار مي كند: اختتاميه طرح مذكور نيز بيست و پنجم مرداد ماه برگزار شد.

وي عنوان مي كند: اجراي اين طرح از تابستان سال گذشته و در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل هر یک از بقاع متبرکه به قطبی فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان آغاز شده است.

این مسئول مي افزايد: طرح نشاط معنوي در تابستان 92 از چهارم تیر تا 25 مرداد به مدت 48 روز در سه بخش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با تفکیک جنسیتی برادران و خواهران در بقاع متبرکه استان برگزار و در آن برنامه‌های متنوعی از قبیل آموزش قرآن، کلاس نقاشی، اردوهای سیاحتی و زیارتی و ... اجرا شد.

وي برگزاری کلاس‌های قرآن شامل دوره های قرآنی روخوانی، روانخوانی، ترجمه، مفاهیم، اعتقادات و داستان های ائمه معصومین، احکام، اخلاق و مسائل اجتماعی را از جمله كلاس هاي اين طرح مي داند و مي گويد: علاوه بر این، در طرح نشاط معنوی، اردوهای تفریحی یک روزه در داخل استان و برنامه‌های ورزشی و هنری نيز برای شرکت کنندگان اجرا مي شد.

حجت الاسلام سهرابي با بیان این که در طرح نشاط تابستانی سال جاری در خراسان شمالی دو هزار دانش آموز حضور داشتند، افزود: در این طرح سه نوع کتاب آموزشی"الفبا تا خدا" ویژه دوره ابتدایی"30 راه 30 نشانه" ویژه مقطع راهنمایی و"نردبان ها و پرتگاه های زندگی" ویژه مقطع متوسطه آموزش داده شد.

اختتامیه طرح نشاط معنوی

طرح تابستانی نشاط معنوی در خراسان شمالی که از هشتم تیر تا 25 مرداد امسال در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص این استان برگزار شد، با برپایی آیین اختتامیه به پایان رسید.

آیین اختتامیه طرح نشاط معنوی در خراسان شمالی، روز جمعه بیست و پنجم مرداد ماه با حضور شماری از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان برگزار شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی در این مراسم عنوان کرد: در طرح نشاط معنوی تابستان سال جاری که در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل هر یک از بقاع متبرکه به قطبی فرهنگی و نیز غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، در جوار 23 بقعه متبرکه و امامزاده شاخص این استان برگزار شد؛ بیش از دو هزار دانش آموز شرکت کردند.

حجت الاسلام علی اکبر صفری، با بیان این که طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه خراسان شمالی در سال جاری با حضور 34 نفر از مبلغان اعزامی از حوزه های علمیه قم و مشهد و نیز پنج نفر از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی بجنورد برگزار شد، اضافه کرد: در اجرای این طرح تعداد 39 کلاس در طول سه تا پنج روز در هفته دایر بود و از طرف دیگر نیز به منظور انس گرفتن جوانان و دانش آموزان با امامزادگان و بقاع متبرکه، این کلاس ها در جوار امامزادگان شاخص شهرستان های مختلف خراسان شمالی برگزار می شد.

وی با اشاره به این که در پایان طرح نشاط معنوی به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کلاس های این طرح اعطا شد، اضافه کرد: افزون بر این به برگزیدگان طرح نیز جوایزی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه اهدا شد.