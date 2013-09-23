حجت‌الاسلام سيف الله سهرابي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تكميل 100 درصدي ظرفيت طرح تربيت حافظان قرآن كريم در خراسان شمالي عنوان كرد: طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم از دو سال پيش و در راستای فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در كشور آغاز شد و بر اساس اين طرح قرار است یک میلیون حافظ و یک میلیون قاری در كشور با محوريت ادارات اوقاف و امور خيريه تربيت شوند.

وي با اشاره به اين كه در این طرح سهمیه خراسان شمالی تربیت دو هزار و 700 قاری و دو هزار و 700 نفر نیز حافظ قرآن کریم است، اظهار داشت: اين طرح در استان با همکاری مؤسسات قرآنی در جوار 30 بقعه متبركه شاخص استان برگزار مي‌شود.

اين مسئول با بيان اين كه بر اساس این طرح باید در یک برنامه چهار ساله، پنج هزار و 400 نفر قاری و حافظ قران کریم با محوریت بقاع متبرکه در خراسان شمالی تربیت شود، تصريح كرد: در طرح مذكور نونهالان هفت تا 12 سال سوره‌های کوتاه قرآن کریم، نوجوانان 12 تا 18 سال جزءهای اول و آخر و افراد 19 سال به بالا نیز دو جزء اول و جزء آخر قرآن کریم را حفظ مي‌كنند.

حجه‌الاسلام سهرابي اضافه كرد: اين طرح با استقبال خوبي از سوي جوانان و نوجوانان خراسان شمالي مواجه شده به گونه‌اي كه در حال حاضر ظرفيت اين طرح براي ثبت‌نام از متقاضيان تكميل شده است.

وي با بيان اين كه هم اكنون ظرفيت ثبت نام حافظان قرآن كريم اين طرح در خراسان شمالي به طور 100 درصد تكميل شده است، اظهار داشت: اين استان از نظر ثبت نام حافظان شركت كننده در طرح تربيت حافظان قرآن كريم، در بين استان‌هاي سراسر كشور پيشتاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پيش رييس كميته طرح تربيت حافظان قرآن كريم سازمان اوقاف و امور خيريه كشور نيز گفته بود كه استان‌هاي خراسان شمالي و قزوين در ثبت نام طرح تربيت حافظان قرآن كريم در بين تمامي استان هاي كشور پيشتاز هستند.

سید‌محمد‌کاظم موسوی اظهار كرده بود: علاوه بر تكميل 100 درصدي ظرفيت طرح تربيت حافظان قرآن كريم در خراسان شمالي و قزوين، نام نويسي اين طرح در استان هاي زنجان، کرمانشاه، همدان، مازندران و لرستان نيز از مرز 90 درصد گذشته است.

وي افزوده بود: هم اكنون نام‌نویسی در دور دوم طرح تربیت حافظان قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه كشور از مرز 55 درصد گذشته و تاکنون حدود 160 هزار نفر در اين دور ثبت‌نام كرده‌اند.

موسوي با يادآوري اين كه در دور اول این طرح 238 هزار نفر در سطح كشور نام‌نویسی کرده‌ بودند، گفته بود كه با احتساب شرکت‌کنندگان امسال، مجموع شرکت‌کنندگان در طرح حفظ سازمان اوقاف و امور خيريه به حدود 400 هزار نفر افزايش يافته است.