به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، علی دایی در حاشیه دومین تست آمادگی جسمانی بازیکنان تیم پرسپولیس در خصوص شرایط آمادگی این تیم گفت: با پیوستن ملی‌پوشان به تیم روز به روز شاهد هماهنگی بیشتر بین بچه‌ها هستیم. انجام این مرحله از تست نشان می‌دهد که بچه‌ها وضعیت بدنی بهتری را نسبت به روزهای اول تمرینات دارند و امیدوار هستیم تا قبل از شروع لیگ با برنامه‌هایی که در نظر گرفتیم تیمی آماده را روانه مسابقات لیگ کنیم.

وی از بازیکنانی که در این فصل به جمع سرخپوشان پایتخت پیوستند ابراز رضایت کرد و افزود: ما در پست هافبک دفاعی با قاسم حدادی‌فر قرار داد داشتیم ولی متاسفانه با خبر شدیم که با ذوب‌آهن قرارداد خود را تمدید کرده که فعلا هم شرایط این بازیکن مشخص نیست، ولی در نظر داریم در این پست با بازیکنی داخلی قرار داد ببندیم. البته اگر بازیکنی در حد نام پرسپولیس را پیدا نکنیم مطمئنا با رایزنی‌هایی که از چند روز گذشته انجام دادیم به فکر جذب بازیکن خارجی در این پست هستیم تا بتوان نیازهای ما را برطرف کند.

دایی در خصوص تاخیر دو هفته‌ای در شروع لیگ نیز گفت: خیلی برای ما تفاوتی ندارد زیرا برنامه‌هایمان را اصولی طبق زمان پیش بردیم شاید تنها به بیشتر هما هنگ شدن تیم کمک کند که آن هم با توجه به شروع خوب تمرینات‌مان در این فصل فرق چندانی ندارد.

دایی در پاسخ به این سوال که آیا قولی بابت قهرمانی در این فصل به هواداران می‌دهید اظهار داشت: هیچ قولی را نمی‌دهم فقظ می‌توانم این را بگویم که امسال تمام عزم خود را جذب کرده‌ایم تا با تلاش کادر فنی و بازیکنان، به آنچه که استحقاق این هواداران پرشور پرسپولیس است دست یابیم.

وی اشاره‌ای هم به صعود تیم ملی ایران به جام جهانی و بردهای والیبال کشورمان در لیگ جهانی داشت و گفت: مطمئا والیبال ما در این چند سال روند خوبی را طی کرده است که به ثبات مدیریتی بر می‌گردد، و همچنین برنامه‌های بلند مدت و پایه به اضافه اینکه در حال حاضر والیبال ما یکی از بهترین مربیان حال حاضر دنیا را دارد که به تیم ما کمک زیادی را کرده است.

دایی تصریح کرد: فوتبال هم ورزش اول کشورمان و خیلی از جاهای دنیا است و شما دیدید با صعود تیم ملی به جام جهانی چه شور نشاطی در بین مردم و جامعه افتاد. ما باید از ورزش ملی خود حمایت کنیم تا این شور نشاط پایدار بماند.