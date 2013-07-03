  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۹

«تِخران» زیر تیغ منتقدان

«تِخران» زیر تیغ منتقدان

نخستین مجموعه داستان مجید اسطیری با عنوان «تِخران» در فرهنگسرای خاوران نقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «تخران» نوشته مجید اسطیری که همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال منتشر شد در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه از این نویسنده جوان است که برخی از آنها پیش از این در جشنواره‌های داستان‌نویسی مختلف حائز رتبه شده‌اند.

مجموعه داستان «تخران» توسط انتشارات موسسه فرهنگی شهرستان ادب در 120 صفحه و شمارگان 2000 نسخه از سوی این ناشر منتشر شده است.

در نشست نقد و بررسی این مجموعه که روز دوشنبه 17 تیرماه برگزار می‌شود، علیرضا سمیعی و فرحناز علیزاده به سخنرانی خواهند پرداخت.

فرهنگسرای خاوران در خیابان خاوران تهران واقع شده است.

کد مطلب 2089240

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها