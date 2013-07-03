«تِخران» زیر تیغ منتقدان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «تخران» نوشته مجید اسطیری که همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال منتشر شد در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

این مجموعه شامل 14 داستان کوتاه از این نویسنده جوان است که برخی از آنها پیش از این در جشنواره‌های داستان‌نویسی مختلف حائز رتبه شده‌اند.

مجموعه داستان «تخران» توسط انتشارات موسسه فرهنگی شهرستان ادب در 120 صفحه و شمارگان 2000 نسخه از سوی این ناشر منتشر شده است.

در نشست نقد و بررسی این مجموعه که روز دوشنبه 17 تیرماه برگزار می‌شود، علیرضا سمیعی و فرحناز علیزاده به سخنرانی خواهند پرداخت.

فرهنگسرای خاوران در خیابان خاوران تهران واقع شده است.