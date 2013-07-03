ایران پیشتاز مبارزه با مواد مخدر در جهان است/ قدرت "نه گفتن" را به جوانان بیاموزیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر چناری ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر در سالن اجتماعات ساختمان پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران برگزار شد، افزود: طبق آمار سازمان ملل متحد بالغ بر 200 تا 250 نفر در جهان برای یک بار هم که شده از مواد مخدر استفاده کرده اند.

وی بیان داشت: این تقاضای مواد مخدر از سوی مصرف کننده باعث شده که برای بیش از 10 میلیون سوداگر مرگ و قاچاقچی مواد مخدر اشتغالزایی ایجاد شود؛ سود خالص حداقل 500 تا 600 میلیارد دلار در سال ناشی از تجارت غیرقانونی موادمخدر با چرخش مالی سالیانه 1500 تا 1600 میلیون دلار سبب شده که مواد مخدر در کنار اسلحه و نفت به عنوان یک صنعت غیرقانونی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران ادامه داد: نباید از کشورهای غربی و استکباری توقع داشت که برای ریشه کنی این معضل در ایران هزینه کنند؛ کشور جمهوری اسلامی ایران پیشتاز مبارزه با مواد مخدر در جهان است و به عنوان اولین کشور مبارزه با تولید کننده مواد مخدر مطرح است.

وی تصریح کرد: کشورهای غربی می خواهند با ورود مواد مخدر و مواد روان گردان به کشور، ایران را از این جایگاه مبارازاتی خود با مواد مخدر به کشوری که خود تولیدکننده مواد است، تنزل دهند.

سرهنگ چناری اضافه کرد: جنگ آمریکا با افغانستان در سال 2001 میلادی به بهانه مقابله با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر آغاز شد و آمارها حاکی از آن است که تولید تریاک در این کشور پس از این تهاجم، بیش از 193 برابر شده است.

شش هزار تن تریاک سالانه در افغانستان تولید می شود

وی گفت: بیش از شش هزار تن تریاک سالانه در افغانستان تولید می شود، همچنین امروزه بیش از 93 درصد تریاک جهان در افغانستان تولید می شود و برای مصرف دو سال جهان، در انبارهای این کشور تریاک دپو شده است.

سرهنگ چناری افزود: کشورهای استکباری نیز در برهه کنونی مواد مخدر جدید صنعتی را جایگزین مواد سنتی کرده و سعی کردند آن را به خصوص در ایران گسترش دهند، در تمام این سالها، آمریکا و اسرائیل به قاچاقچیان افغانستان اعلام می کردند تا مواد مخدر را نه به شکل تریاک، بلکه به صورت کراک و هروئین وارد ایران کنند تا جوانان کشور را به ورطه نابودی بکشانند.

وی گفت: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در شرق استان تهران اقدامات خوبی بوده البته کافی نبوده ولی اقدامات مؤثری صورت گرفته است و در مجموع کشفیاتی که در کل شرق استان تهران در سه ماهه سال جاری داشته ایم بالغ بر 523 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است و نسبت به همین تاریخ در سال گذشته افزایش 107 درصدی داشته ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران ادامه داد: در مجموع آمار استانی ویژه شرق استان تهران در مجموع استانی 78 درصد افزایش کشفیات وجود دارد که این افزایش با کشف 554 کیلو 367 گرم انواع مواد مخدر به دست آمده است.

انهدام بیش از هفت باند بزرگ در شرق استان تهران

وی در خصوص آمار انهدام باندهای خرید و فروش و توزیع کننده مواد مخدر در شرق استان تهران اظهار داشت: بیش از هفت باند بزرگ در این مدت کشف شده و به دستگاه های قضایی معرفی شده اند.

سرهنگ چناری در رابطه با آمار مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر و بسته بندی موادهای روانگردان اضافه کرد: امروزه موادهای روان گردان واقعاً جامعه را آزار می دهد و باید سرمایه گذاری بیشتری روی این مسئله داشته باشیم؛ در شهرستان ورامین بیش از پنج مرکز، در شهرستان پاکدشت سه مرکز، در شهرستان دماوند دو مرکز، در شهرستان پیشوا یک مرکز و در شهرستان پردیس دو مرکز بسته بندی و توزیع مواد روانگران کشف شده است.

وی از دستگیری 184 نفر از عناصر خرده فروش و توزیع کننده مواد مخدر در سطح شرق استان تهران در سه ماهه اخیر خبر داد و گفت: در سطح فرماندهی شرق استان تهران 438 نفر از نگه دارنده های مواد مخدر دستگیر شده اند و همچنین 628 نفر معتاد دستگیر شده اند که این افراد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کرده ایم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال 91 کشفیات تریاک 230 درصد افزایش و کشفیات شیشه 411 درصد افزایش داشته است که مواد مخدر شیشه خطرات زیادی را برای جامعه در پی دارد.

وی بیان کرد: به هر حال تلاش پلیس بی وقفه است و به صورت دائم کار انجام می شود، اما هنوز به آن حد مطلوب خود نرسیده ایم، انشاءالله با تلاش بیشتر این معضل اجتماعی را با همکاری تمام دستگاه های ذیربط ریشه کن کنیم.

جوانان و نوجوانان هر چیزی را تجربه نکنند

سرهنگ چناری ادامه داد: به جوانان و نوجوانان توصیه کنیم که هر چیزی را تجربه نکنند و از تجربیات دیگران درس بگیرند و در خصوص دوستان ناباب دقت لازم را داشته باشند و در هر مجلسی شرکت نکنند.

وی تأکید کرد: باید به جوانانمان قدرت و توان "نه گفتن" را بیاموزیم، متأسفانه بسیاری از مشکلات جامعه به خاطر همین نتوانستن "نه گفتن" است، همچنین والدین باید کنترل بیشتری بر روی فرزندان خود داشته باشند.