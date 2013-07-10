5 سارق سابقه دار در شهرستان خنداب دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسين نجفي با بيان اينكه هر پنج نفر سارق دستگير شده به سرقت هاي متعدد از جمله موتور سيكلت،سيم برق و احشام معترف شدند، افزود: ارزش اموال مكشوفه مبلغي بالغ بر 80 ميليون ريال بر آورد شده كه با هماهنگي مقام قضايي اموال مسروقه به مالباختگان تحويل داده شد.



جريمه 49ميليون ريالی و متوقف شدن خودروي سواري در ساوه

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت:يكدستگاه خودروي سواري پرايد روز گذشته به علت داشتن سرعت غير مجاز در آزاد راه ساوه–همدان و عدم توجه به فرمان ايست پليس مبني بر توقف،مورد تعقيب قرار گرفت.



سرهنگ"مهدي حسني"افزود:اين خودرو پس از متواري شدن توسط ماموران پليس آزاد راه ساوه – همدان متوقف و در بررسي به عمل آمده از سيستم اجرائيات مشخص شد خودروي داراي 98 فقره تخلف به ميزان 49 ميليون ريال جريمه است.



وي اظهار داشت:گواهينامه راننده خاطي داراي 30 نمره منفي بوده كه برابر مقررات، خودرو به پاركينگ منتقل و گواهينامه راننده نيز ضبط شده است.





ديدار فرمانده انتظامي استان مركزي با مردم



جلسه ارتباط مستقيم مسئولان انتظامي استان مركزي با حضور سردار "عزيزاله ملكي "،فرمانده انتظامي استان مركزي در محل دفتر نظارت همگاني 197 پليس در استان برگزار شد.



بنا بر این گزارش در اين ديدار فرمانده انتظامي استان مركزي،در دفتر نظارت همگاني حضور يافته و ضمن ملاقات چهره به چهره با شهروندان به مشكلات 53 نفر از شهروندان و كاركنان انتظامي به صورت حضوري رسيدگي و دستورات لازم جهت حل مشكلات آنان را صادر كرد .



ورزش،‌عنصري فرهنگي و تاثيرگذار در خدمت متعالي



معاون تربيت و آموزش فرماندهي انتظامي استان مركزي گفت: ورزش، يك عنصر فرهنگي و وسيله اي تاثيرگذار در خدمت متعالي به مردم است و جامعه‌اي مي‌تواند درست فكر كند كه سالم،تندرست و شاداب باشد و اين بستگي كامل به گسترش فرهنگ ورزش در اجتماع دارد.



سرهنگ سعيد نجف آبادي افزود: بدون هيچ ترديد، ورزش يك عنصر فرهنگي و وسيله‌اي تأثيرگذار در خدمت تعالي اخلاق و عاملي سازنده براي سعادت و پيشرفت جامعه مي باشد.



سرهنگ نجف آبادي به برنامه هاي نيروي انتظامي در راستاي ارتقاء توان جسمي و سلامت روحي كاركنان نيز اشاره كرد و بيان داشت:در راستاي تأكيدات فرماندهي معظم كل قوا در راستاي ايجاد و حفظ آمادگي جسماني و ايجاد تبحر در فنون ورزشي مختلف براي ارتقاء كيفي ماموريت ها،فرماندهي انتظامي استان نيز به اين مهم توجه ويژه داشته و طرح ها مختلفي را براي كاربردي شدن آن به مرحله اجرا گذاشته است.



عامل شرارت و نا امني در شهر اراك دستگير شد



در پي تماس تلفني شهروندان در منطقه كوي مسكن و اظهار نارضايتي شديد از شرارت هاي يكي از اراذل و اوباش، تيم هاي گشتي و ماموران اداره عمليات پليس امنيت عمومي با پي گيري سريع موضوع وارد عمل شده و این فرد شرور را که آرامش و امنيت عمومي شهروندان را سلب كرده بود دستگير کردند.



رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان مركزي افزود: فرد مذكور يكي از اراذل و اوباش معروف اراك است كه مدتي با عربده كشي و نزاع خياباني و اجير كردن چند نفر به عنوان همدست باعث ايجاد رعب و وحشت در اهالي محل شده بودند.



سرهنگ" احمد عباسي" بيان داشت: اين متهم داراي سه فقره پرونده نزاع و درگيري مي باشد كه با تشكيل پرونده تحويل مرجع قضايي شد.





