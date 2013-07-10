به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افه، نزدیک به پنج هزار کتابخانه عمومی در اسپانیا به تدریج از سال 2014 این امکان را به مخاطبان خود می‌دهند تا بتوانند کتاب‌های الکترونیک را نیز به امانت بگیرند.

هرچند این برنامه ابتدا در شهرهای اصلی اسپانیا عملی می‌شود، اما دیگر شهرها نیز بتدریج وارد این طرح می‌شوند.

اتحادیه ناشران اسپانیایی با انتخاب و معرفی کتاب‌هایی در حوزه داستان بزرگسال، کتاب‌های علمی، کتاب‌های حوزه علوم انسانی و اجتماعی، سبک زندگی و سلامت، زبان، ادبیات کودک و نوجوان و نیز کتاب شنیداری، کتاب‌های مهم در این حوزه‌ها را انتخاب می‌کند تا کتابخانه‌ها آنها را در اختیار امانت‌گیرندگان قرار دهند.

در حالی که نزدیک به 70 درصد از مردم اسپانیا کتاب‌های الکترونیکی مورد نیازشان را با دانلود غیرقانونی تهیه می‌کنند، دست اندرکاران امور فرهنگی در اسپانیا امیدوارند به این ترتیب بتوانند فرهنگ مردم در این زمینه را تغییر دهند.