حدادی اختیار تام برخورد انضباطی دارد/هدف همچنان قهرمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس. در این بیانیه آمده است: به اطلاع هواداران بزرگ و خانواده پرافتخار پرسپولیس میرساند:
هیأت مدیره باشگاه با درک حساسیت شرایط فعلی و با توجه به نتایج بهدستآمده در هفتههای اخیر، نگرانی خود را از فاصله ایجادشده میان انتظارات هواداران و عملکرد تیم اعلام میدارد. جایگاه پرسپولیس همواره در بالاترین سطح تعریف شده و هر نتیجهای که با شأن این نام بزرگ همخوانی نداشته باشد، نیازمند بررسی و اقدام جدی است.
ساختار فعلی تیم در مقطعی پیش از تغییرات مدیریتی اخیر شکل گرفته و ترکیب موجود بر مبنای قراردادهای جاری وارد این فصل رقابتها شده است. با این حال، هیأت مدیره کنونی با پذیرش مسئولیت اداره باشگاه، تمام ظرفیتهای خود را برای تقویت تیم به کار گرفته است.
در همین چارچوب و با توجه مستقیم به انتظار و مطالبه صریح هواداران، سرمربی مدنظر جذب شد؛ انتخابی که با هدف بازگرداندن ثبات فنی، ارتقای کیفیت بازی و حرکت قاطع در مسیر قهرمانی انجام گرفت. در نیمفصل و علیرغم شرایط خاص حاکم بر کشور، بازیکنان مورد نیاز کادر فنی جذب شدند تا تیم با آمادگی لازم وارد ادامه رقابتها شود.
بهترین شرایط تمرینی و اردویی فراهم گردید و تمامی تعهدات مالی باشگاه بهصورت منظم انجام شده است. از حیث پشتیبانی و امکانات، تیم در شرایط حرفهای و استاندارد قرار دارد.
با توجه به اقدامات انجامشده، انتظار میرود نتایج در شأن نام پرسپولیس باشد. هدف باشگاه روشن است:
قهرمانی.بر این اساس، هیأت مدیره از مدیرعامل باشگاه میخواهد در اولین فرصت، علل نتایج اخیر را بهصورت دقیق و کارشناسی بررسی کرده و نسبت به رفع معضلات موجود تصمیمات قاطع اتخاذ نماید. در این مسیر، هیچگونه ملاحظه قراردادی، محدودیت شکلی یا فشار بیرونی نباید مانع تصمیمگیری حرفهای و مقتضی در جهت اصلاح روند تیم شود.
همچنین اختیار کامل و بدون اغماض به مدیرعامل اعطا میشود تا در چارچوب منافع عالیه باشگاه، هرگونه تصمیم لازم اعم از فنی، انضباطی یا مدیریتی را اتخاذ کند.
استفاده حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند تیمهای پایه و جوانان نیز بهعنوان بخشی از راهبرد تقویت ساختار فنی باشگاه مورد تأکید جدی است.
هیأت مدیره با تمام توان از مدیریت اجرایی حمایت میکند و انتظار دارد تمامی ارکان تیم با تمرکز، تعهد و مسئولیتپذیری کامل در ادامه مسیر حضور یابند.
با اتحاد، انسجام و عزم جدی، مقصد این مسیر روشن است: قهرمانی.
نظر شما