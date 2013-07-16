کمک27 میلیون دلاری آمریکا به تروریستها/ اعزام 120 تروریست دیگر به سوریه توسط طالبان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کردند: واشنگتن تا کنون حدود 27 میلیون دلار برای برنامه موسوم به آموزش اعضای گروههای مخالف دولت سوریه هزینه کرده است.

به گفته این افراد، همچنین بیش از 800 نفر در حمایت مستقیم از گروههای مسلحی دست دارند که خون مردم سوریه را می ریزند. در واقع این مسئله نشان دهنده میزان دخالت آمریکا در امور سوریه است.

این نمایندگان افزودند: یک قانونگذار آمریکایی با کادر همراهش مبلغی به میزان 1.3 میلیون دلار دیگر را برای اجرای سایر برنامه های خود خواستار شده است که چند ماه پیش در ترکیه آغاز شده است.

این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا چند روز گذشته گفته بود که واشنگتن به حمایت از گروه موسوم به مخالفان دولت سوریه و شورای عالی نظامی پایبند است. در واقع این گروه همان تروریستهای مسلحی هستند که علیه مردم سوریه دست به ارتکاب قتل و غارت می زنند.

یک مسئول بلند پایه آمریکایی نیز اظهار داشت: اعضای کمیته اطلاعات مجلس سنا که ابتدا در درست بودن تصمیم تجهیز تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه شک کرده بودند، در حال حاضر موافقت خود را اعلام کرده اند که دولت آمریکا طرح مورد نظر خود را به پیش ببرد.

خاطر نشان می شود آمریکا نام جنگجویان مخالف را برای تروریستهای سوری انتخاب کرده است که از این کشور و سایر کشورهای غربی کمک مالی دریافت می کنند. جبهه النصره که با گروه تروریستی القاعده در ارتباط است، به منزله ستون فقرات این گروهها است.

از سوی دیگر یکی از سرکرده های گروه طالبان پاکستان نیز اعتراف کرد که 120 تروریست به سوریه رسیده اند تا در کنار گروههای مسلح علیه دولت سوریه بجنگند.

پایگاه خبری سی ان ان به نقل از عبد الرشید عباسی یکی از سرکرده های گروه طالبان اعلام کرد: 120 فرد مسلحی که به سوریه رسیده اند، مطیع اوامر گروه القاعده هستند و حدود 150 نفر دیگر نیز طی هفته جاری به این کشور خواهند رسید.

یک سرکرده گروه طالبان پاکستان نیز اعتراف کرد که اعضای این گروه تروریستی اردوگاههایی را بر پا کرده اند و بنا به درخواست دوستان عرب خود صدها تروریست را به سوریه فرستاده اند تا علیه مردم سوریه بجنگند