اعتراف مجدد سازمان ملل به خشونت طلبی گروههای مسلح خارجی/ الجعفری : ملت سوریه با تحریمهای ظالمانه روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی سازمان ملل متحد اذعان کرد جنگجویان خارجی، درگیری طایفه ای را در سوریه تشدید کرده اند. مسئولان سازمان ملل متحد در نشست بررسی اوضاع سوریه اعلام کردند از دمشق می خواهیم فعالیت کمیته های امدادرسانی را تسهیل کند.



بشار الجعفری نماینده سوریه نیز در این نشست تاکید کرد دمشق به مسئولیت خود در قبال ملت سوریه و برآوردن نیازهای انسانی شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی عمل می کند.



وی به تحریمهای ظالمانه برخی اعضای شورای امنیت علیه سوریه و بازی کردن آنها با اقتصاد این کشور و حمایت از گروههای مسلحی اشاره کرد که از مرزهای کشورهای همسایه وارد سوریه می شوند تا دست به خشونت و ارعاب علیه شهروندان بزنند و از فرصتهای زندگی شایسته جلوگیری کنند.



الجعفری اظهار داشت دولت سوریه با جدیت در مذاکرات برای طرح انسانی پنجم با سازمان ملل متحد مشارکت کرد و از تمدید این طرح پشتبیانی استقبال می کنیم.



وی به حملات گروههای تروریستی مسلح به تاسیسات زیربنایی سوریه اشاره کرد و گفت دولت سوریه با هدف هماهنگی با تلاشهای منطقه ای و بین المللی، بر این باور است که کمکهای بشردوستانه باید به دست همه در سوریه برسد به همین سبب اقدام به تشکیل کمیته ای کردیم تا خانواده های رانده شده به منازلشان برگردد و نیازهای انسانی آنها تامین شود.

وی افزود ما کمیته هایی برای کمک به خانواده های رانده شده به منظور بازگشت به منازلشان تشکیل داده ایم و کمیته های دولتی دیگر با موضوع بازسازی تعامل می کنند.



الجعفری خاطر نشان کرد دولت سوریه همچنین گامهایی برای تسهیل فعالیتهای سازمان ملل متحد برداشته است و ما به سازمانهای بین المللی اجازه داده ایم وارد کشور شوند.



وی تصریح کرد ملت سوریه از محاصره تحمیلی ناشی از گروههای مسلحی که از طریق ترکیه وارد شده اند، رنج می برد. دو میلیون غیرنظامی در حلب به کمکهای انسانی نیاز دارند، مردم حلب در معرض اقدامات گروههای تروریستی از جمله القاعده قرار دارند.



بشار الجعفری خاطر نشان کرد هزاران نفر در حمص و مناطق دیگر به کمکهای انسانی نیاز دارد و در این زمینه از سازمان ملل متحد خواسته ایم به مردم کمک کند.



نماینده سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد سوریه در معرض توطئه های مختلف قرار دارد و ما به سبب فعالیت گروههای مسلح مختلف با مشکلات فراوانی از جمله در زمینه اقتصادی دست و پنجه نرم می کنیم.

الجعفری با دفاع از عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی کشور تاکید کرد : تروریستها از مناطق مختلف جهان وارد سوریه دارای گرایشهای تکفیری و سلفی شده اند تا مردم سوریه را آواره کنند و دست به کشتار آنها بزنند. این تروریستها مورد حمایت مالی برخی کشورها قرار دارند.



نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با انتقاد از شورای امنیت به دلیل عمل نکردن به مسئولیت خود در حفظ امنیت و ثبات در جهان، به محاصره هزاران نفر از شهروندان در حمص سوریه از سوی گروههای تروریستی اشاره کرد و خواستار کمک جامعه جهانی برای پاکسازی سوریه از طریق جلوگیری از ارسال سلاح برای گروههای تروریستی شد.



نماینده لبنان در سازمان ملل متحد هم تاکید کرد درگیری در سوریه، لبنان را در معرض خطر قرار می دهد. وی به حضور شمار زیادی از آوارگان سوری در خاک لبنان و مشکلات ناشی از این مسئله برای لبنان اشاره کرد و خواستار کمک جامعه جهانی به لبنان برای رسیدگی به امور آوارگان سوری شد.



وی تاکید کرد وجود آوارگان سوری در خاک لبنان، سبب وخامت اوضاع اقتصادی این کشور شده است.