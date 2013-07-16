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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۹

در نشستی خبری

شمقدری تا ساعاتی دیگر پاسخگوی مسایل خانه سینما می‌شود

شمقدری تا ساعاتی دیگر پاسخگوی مسایل خانه سینما می‌شود

جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی ساعت 14 امروز نشستی خبری با موضوع پلمپ خانه سینما برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پلمپ خانه سینما توسط حراست وزارت ارشاد و تجمع برخی از اهالی سینما مقابل این نهاد صنفی، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خبرنگار مهر گفت که برای روشن شدن موضوع و شفاف‌سازی قضیه پلمپ خانه سینما و همچنین نحوه انتقال اموال خانه سینما به وزارت ارشاد، نشست خبری برگزار خواهد کرد.

طبق اطلاع خبرنگار مهر این نشست خبری ساعت 14 امروز سه‌شنبه 25 تیرماه در ساختمان وزارت ارشاد، سازمان سینمایی با حضور شمقدری و اهالی رسانه برگزار می‌شود تا درباره همه سوالات و ابهام‌های پیش آمده روشنگری شود.

در حالی از دیشب خبر پلمپ ساختمان خانه سینما منتشر شد که این ابهام وجود داشت که این پلمپ بر اساس دستور قضایی بوده است یا خیر، که مشخص شد این پلمپ از سوی حراست وزارت ارشاد بوده است.

کد مطلب 2097780

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