به گزارش خبرنگار مهر، شورای مرکزی اصناف خانه‌ سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای موضع خود را نسبت به اتفاقاتی که از دیشب درباره ساختمان خانه سینما رخ داده است، مشخص کرد.

در این بیانیه آمده است: علیرغم همه توافقات انجام گرفته پیشین در پی اتفافات ناگوار ورود غیر قانونی و غیر اخلاقی در نیمه شب گذشته به خانه سینما توسط ماموران حراست ارشاد، صبح امروز عده قابل توجهی از اصناف سینمایی به دلیل نگرانی از شرایط و جلوگیری از استمرار این گونه تحرکات، در مقابل خانه سینما گرد هم آمدند.

با توجه به پیشنهاد نیروی محترم انتظامی برای اخذ یک مهلت 48 ساعته، بدین وسیله لازم است به اطلاع کلیه دلسوزان فرهنگی و مدیران فهیم و آگاه کشور در عرصه های مختلف برسانیم از این لحظه کلیه گزینه ها به تشخیص امور اهالی سینما روی میز قرار دارد، تشخیص اینکه کدام مسیر برای خروج از وضعیت حاضر به شکل عاقلانه و مدبرانه انتخاب گردد بستگی تام و تمام به کسانی دارد که خیر و صلاح فرهنگ و سینمای کشور را می خواهند.

این فرصت علیرغم همه صداقت ها از سوی اهالی سینما و سوءاستفاده ها از سوی مدیران سینمای کشور که به وضوح و حسب سوابق و اسناد موجود تاکنون بر ما ثابت گردیده است، قطعا آخرین فرصت برای حل مشکل خواهد بود.

بدیهی است کماکان همه اصناف خانه سینما از اقدامات هیات مدیره حمایت همه جانبه خود را اعلام می کند و آمادگی خود را برای احقاق حقوق حقه قانونی برای حفظ و صیانت از خانه سینما اعلام می دارد.

این بیانیه به امضای اصناف عضو خانه سینما همچون انجمن بازیگران، انجمن جلوه های ویژه، انجمن سینمایی فیلم انیمیشن، انجمن صدای سینمای ایران، انجمن طراحان فیلم، انجمن عکاسان، انجمن فیلمبرداران، انجمن گویندگان، انجمن مدیران سالن های سینما، انجمن مستندسازان، انجمن منشیان صحنه، انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، انجمن شورای عالی تهیه کنندگان، کانون تدوینگران، کانون دستیاران فیلمبردار، کانون دستیاران کارگردان و برنامه ریزان، کانون فیلمنامه نویسان، کانون کارگردانان، کانون مدرسان ایرانی سینما، کانون آهنگ سازان، انجمن تهیه کنندگان مستند، انجمن فیلم کوتاه و انجمن چهره پردازان رسیده است.