استان چهار فصل گردشگران را فرا می خواند/ ایلام قطب اکوتوریسم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام که عروس زاگرس می خوانندش به واسطه داشتن مناطق زیبای گردشگری، طبیعت بکر و محیط زیست طبیعی خدادادی و آثارهای باستانی بجای مانده از گذشته گان است که توانسته این منطقه را به یکی از زیباترین منطقه در کشور تبدیل کند.

وجود غارهای بی نظیر، آثارهای باستانی در اقصی نقاط مختلف استان و انواع درختان سر سبز و دیدنی استان و غیره باعث شده است که این استان از لحاظ گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشند و از این لحاظ توجه گردشگران را به خود جلب کرده است. استان ایلام یکی از مناطق دیدنی در سطح کشور است که تاکنون گردشگران بی شماری را به خود جلب کرده است ولی بدلیل عدم شناخت کافی تاکنون نتوانسته آنچه که باید و شاید معرفی شود که در مورد نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

ایلام در غربی ‌ترین گوشه جغرافیایی این سرزمین پهناور و در مجاورت کشور عراق و استانهای لرستان و کرمانشاه جای گرفته است و این خطه سرسبز و کوهستانی همچون نگینی در صدف در دل کوه ‌های سر به فلک کشیده و همیشه استوار زاگرس همچون قلاقیران، ششکلان، کبیرکوه، قلارنگ، مله گون، سیوان ، قلارنگ و غیره جای گرفته و دارای جاذبه ‌های فراوانی برای جذب گردشگران است که باید مسئولان با برنامه ریزیهای دقیق و علمی بتوانند آنرا به کشور معرفی کنند

در قسمت شمالی استان سلسله کوه ‌های دالاهو ،شش کلان در آستانه فصلی نو دست بر شانه یکدیگر گذاشته اند و چشم ‌اندازهای بکر و زیبای دالاهو را که پشت سر می‌ گذاری کوه با صلابت قلاقیران نماد استقامت و سمبل جوانمردی مردم این دیار با بلوطهای پیر اما ایستاده ششدار چشمهای هر مخاطبی را به خود خیره می ‌کند اگرچه این استان جزء کوچکترین استانهای کشور محسوب می‌شود اما دارای تنوع جالب توجهی است تا حدی که می ‌توان به راحتی چهار فصل سال را در آن حس کرد.

وجود دریاچه دوقلوی آبدانان، چشمه قیر دهلران، غار خفاش، مجموعه آبگرم دهلران، غاز هویر، قلعه والی ایلام ، دره ارغوان ، آثارهای باستانی شهر تاریخی سیروان، تنگه بهرام چوبینه، قلعه شیخ ماخو، غلعه میرغلام، طاق شیرین و فرهاد وغیره تصاویر زیبا و دلنشینی را در ذهن گردشگران به یادگار گذاشته است که هرکسی وارد استان شود دوست دارد هرچند یکبار به این استان سفر کند تا به خلقت و عظمت خداوند در روی زمین پی ببرد.

هرچند ایلام یکی از استانهای در حال توسعه کشور است اما از لحاظ گردشگری یکی از استانهای بکر و دیدنی کشور است اگر مسئولان برنامه ریزی درستی از آن داشته باشند مطمئا به یکی از مناطق گردشگری در سطح کشور و یا جهان تبدیل می شود.

صنایع دستی قرنهای متمادی است که برای گروههای کثیری از مردم ایران زمین کار، شغل و درآمد ایجاد کرده و نه تنها در زندگی اقتصادی و اجتماعی بلکه در حیات فرهنگی آنان نیز جایگاه شایسته و والایی داشته است.

استان ایلام که قدمتی به بلندای تاریخ کهن ایران و سابقه درخشان در فرهنگ هنر و تمدن جهان دارد از دیرباز یکی از مراکز مهم تولید صنایع دستی منجمله زیراندازهای سنتی بوده است و از گذشته تا امروز صنعتگران سخت کوش و با ذوق ایلامی کوشیده اند تا به تولید زیراندازهایی نظیر قالی ، گلیم و دستبافته های دیگری نظیر سیاه چادر و چیت، جاجیم، رنگرزی سنتی،نخ رییسی سنتی ،البسه محلی، پای پوشهای سنتی، عبا بافی، خورجین بافی،سکه دوزی و غیره اندیشه ها و افکار، ذوق و خلاقیت و در نهایت ایمان خود را به خالق هستی و اعتقاد خویشتن به فرهنگ بومی را در قالب محصولی که عین زیبایی واجد ارزشهای کاربردی و مصرفی هست بیان دارند که در این راستا گلیم نقش برجسته ایلام هم اکنون آوازه جهانی دارد و اکثر گردشگرانی که به این استان سفر می کنند بدلیل زیبایی و جذابیت صنایع دستی ایلام آنها را بعنوان سوغات باخود می برند.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام از نظر توانمندیهای گردشگری دارای مزیتهای بسیار بالایی در زمینه گردشگری زیارتی، طبیعی و فرهنگی- تاریخی می باشد و این استان، استان چهار فصلی است که در هر فصلی گردشگران می توانند به استان سفر و از مناطق دیدنی استفاده کنند.

یونس احمدی افزود: شهرستان مهران از توابع استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات امروزه نقش بسیار بزرگی در توسعه گردشگری ایلام دارد به طوری که روزانه 6 هزار نفر از جمله ایرانی ها، عراق، پاکستان، آذربایجان و دیگر کشورهایی که از این مرز ورود و خروج می کنند این نشان از امنیت و فراهم بودن زیرساختها در این استان است.

وی اظهار داشت: جاذبه های مختلفی از جمله غار زینگان، چشمه های آب گرم دهلران، مناطق طبیعی و سرسبز شیروانچرداول، شهر تاریخی دره شهر و سیروان، سنگ نوشته گل گل ملکشاهی، وجود رودخانه های دائمی استان، اماکن مذهبی که اینها همه نشان از ظرفیت بالای گردشگری در استان ایلام است.

احمدی تصریح کرد: برای این مهم باید مراکزی همچون هتل، مراکز اقامتی و بین راهی، مجتمع های تفریحی و توریستی فراهم شود و زیر ساختهایی همچون جاده ها، افزایش پرواز هواپیمای ایلام و سایر زیرساختها بایستی در ایلام فراهم شود تا گردشگران بتوانند با آرامش بیشتری و ماندگاری زیادی در استان اقامت کنند.

ویی عنوان کرد: از آنجایی که این استان دارای توانمندی و ظرفیت بالای در بخش گردشگری است باید سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد این عرصه شوند و بانکهای عامل استان در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران در امر گردشگری همکاری کنند.

مدیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: استان ایلام از نظر هنرهای سنتی و دستی ظرفیتهای خوبی دارد که گلیم نقش برجسته در سطح کشور و بازارهای خارجی ارزش قابل توجهی دارد و غیر از این سایر اقلام صنایع دستی نشان برخورداری استان از ظرفیتهای بالای صنایع دستی است.

احمدی افزود: 14 نمونه منطقه گردشگری که مصوب ریاست جمهوری هستند در حال حاضر در این استان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است که این اداره کل زیرساختها را برای آنها فراهم کرده است که که در صورت تحقق می توانند به توسعه گردشگری در این استان کمک شایانی کنند.

وی تصریح کرد: این 14 منطقه شامل منطقه نمونه گردشگری دره شهر، دربند بدره، تنگه شمشه شیروان چرداول، کوران بزان، غاز زینه گان صالح آباد، چشمه های آبگرم دهلران، پشت سد کرخه، منطقه نمونه گردشگری امامزاده عبدالله ایوان و مناطقی از ایلام هستند که در صورت اجرا می توانند تحول اساسی در بخش گردشگری ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 5 روستای هدف گردشگری از جمله کلم بدره، پشت قلعه آبدانان، سراب کلان شیروان، تنگه شمشه، زنجیره علیا و حیدرآباد میشخاص مطالعه آنها به اتمام رسیده و این اداره کل در نظر دارد امکانات اساسی را برای اقامت تفریحی و رفاهی مسافران در این مناطق فراهم کند.

وی اظهار داشت: عدم فراهم بودن زیرساختهای مورد نیاز، عدم همکاری بانکهای عامل با سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری از مشکلات فراروی این صنعت در استان است که می طلبد مسئولان زمینه شکوفایی آنرا دو چندان کند.