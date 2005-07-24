"نقطه" در خانه كاريكاتور ايران

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، " محمد صابر شيخ رضايي" كه متولد سال 1364 مي باشد، مدت 2 سال است كه به رشته تصويرسازي و كاريكاتور روي آورده ، اما با علاقه فراوان و پشتكار خود توانسته در اين مدت پيشرفت چشمگيري داشته باشد و درحال حاضر با روزنامه هاي همشهري، جوان و مجلات باران و نهج البلاغه همكاري دارد.

محمد صابر شيخ رضايي با 40 اثر كاريكاتور، در ابعاد مختلف، با تكنيكهاي دستي ، كامپيوتري و چاپ دستي، اولين نمايشگاه انفرادي خود را تجربه مي كند.

اين گزارش به نقل از روابط عمومي خانه كاريكاتور ايران حاكي است: علاقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند از 4 الي 10 مردادماه سال جاري از ساعت 9 الي 17 به نشاني خيابان شريعتي ، تقاطع همت ، خيابان گل نبي غربي ، بعد از ميدان كتابي شماره 60 مراجعه نمايند.

لازم به ذكر است، مراسم افتتاحيه روز دوشنبه سوم مرداد ماه از ساعت 17 در محل خانه كاريكاتور برگزار خواهد شد.