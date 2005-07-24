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۲ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۱۱

"نقطه" در خانه كاريكاتور ايران

خانه كاريكاتور ايران اقدام به برپايي نمايشگاه كاريكاتور ، تصويرسازي، طراحي و كارتون محمد صابر شيخ رضايي با عنوان نقطه نموده است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، " محمد صابر شيخ رضايي" كه متولد سال 1364 مي باشد، مدت 2 سال است كه به رشته تصويرسازي و كاريكاتور روي آورده ، اما با علاقه فراوان و پشتكار خود توانسته در اين مدت پيشرفت چشمگيري داشته باشد و درحال حاضر با روزنامه هاي همشهري، جوان و مجلات باران و نهج البلاغه همكاري دارد.
محمد صابر شيخ رضايي  با 40 اثر كاريكاتور، در ابعاد مختلف، با تكنيكهاي دستي ، كامپيوتري و چاپ دستي، اولين نمايشگاه انفرادي خود را تجربه مي كند.
اين گزارش به نقل از روابط عمومي خانه كاريكاتور ايران حاكي است: علاقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند از 4 الي 10 مردادماه سال جاري از ساعت 9 الي 17 به نشاني  خيابان شريعتي ، تقاطع همت ، خيابان گل نبي غربي ، بعد از ميدان كتابي شماره 60 مراجعه نمايند.
لازم به ذكر است، مراسم افتتاحيه روز دوشنبه سوم مرداد ماه از ساعت 17 در محل خانه كاريكاتور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 210001

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