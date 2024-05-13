موضع گیری علیه پرسپولیس و تشویق رقیب سرخپوشان/ این بازی را بباز!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از هفته بیست و هفتم لیگ برتر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. حاشیه های قبل از این دیدار را می خوانید:

* با اینکه مهدی هاشمی نسب از سوی کمیته انضباطی دچار محرومیت شده بود اما هواداران استقلال بیش از گذشته او را تشویق کرده و علیه کمیته انضباطی شعار دادند.

* تماشاگران علاقه مند به استقلال از عبدالله ویسی خواستند این دیدار را به استقلال واگذار کند و برای بقا در لیگ برتر سه بازی آینده خود را با پیروزی به پایان برساند.

* هواداران استقلال باتوجه به اتفاقات داوری که در دیدار هوادار و پرسپولیس رخ داده بود علیه کمیته داوران شعار دادند.

*به گفته یکی از مسئولان ورزشگاه آزادی تمامی بلیت های این دیدار تا قبل از ظهر امروز فروخته شده است.

* تعدادی از هوادارانی که نتوانسته بودند بلیت اینترنتی تهیه کننده به ورزشگاه آمده بودند تا شاید اتفاقی رخ دهد و آنها بازی را از نزدیک تماشا کنند که عوامل انتظامی اجازه ورود به آنها را نمی دادند.

* باتوجه به اینکه پرسپولیس در هفته بیست و هشتم باید به مصاف استقلال خوزستان برود هواداران استقلال تهران اقدامی عجیب به تشویق استقلال خوزستان هم پرداختند.