  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۲

اتفاقات قبل از دیدار استقلال - فولاد؛

موضع گیری علیه پرسپولیس و تشویق رقیب سرخپوشان/ این بازی را بباز!

موضع گیری علیه پرسپولیس و تشویق رقیب سرخپوشان/ این بازی را بباز!

هواداران استقلال در شعارهای خود از سرمربی فولاد خوزستان خواستند دیدار با این تیم را ببازد اما در سه بازی باقی مانده پیروز شود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران از هفته بیست و هفتم لیگ برتر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان فولاد خوزستان خواهد بود. حاشیه های قبل از این دیدار را می خوانید:

* با اینکه مهدی هاشمی نسب از سوی کمیته انضباطی دچار محرومیت شده بود اما هواداران استقلال بیش از گذشته او را تشویق کرده و علیه کمیته انضباطی شعار دادند.

* تماشاگران علاقه مند به استقلال از عبدالله ویسی خواستند این دیدار را به استقلال واگذار کند و برای بقا در لیگ برتر سه بازی آینده خود را با پیروزی به پایان برساند.

* هواداران استقلال باتوجه به اتفاقات داوری که در دیدار هوادار و پرسپولیس رخ داده بود علیه کمیته داوران شعار دادند.

*به گفته یکی از مسئولان ورزشگاه آزادی تمامی بلیت های این دیدار تا قبل از ظهر امروز فروخته شده است.

* تعدادی از هوادارانی که نتوانسته بودند بلیت اینترنتی تهیه کننده به ورزشگاه آمده بودند تا شاید اتفاقی رخ دهد و آنها بازی را از نزدیک تماشا کنند که عوامل انتظامی اجازه ورود به آنها را نمی دادند.

* باتوجه به اینکه پرسپولیس در هفته بیست و هشتم باید به مصاف استقلال خوزستان برود هواداران استقلال تهران اقدامی عجیب به تشویق استقلال خوزستان هم پرداختند.

کد مطلب 6105528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      دلها برایاستقلالیها بسوزدهنوزاول بازی است استقلال خوزستان 2گل خورده
    • حمید IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      اینجوری قهرمان شدن چه فایده داره ؟؟ این ببازه اون تبانی کنه با زور کتک گل بزنی ؟؟ داور اخراجیتو نگیره ؟؟ هه هه هه واقعا قهرمانی برازنده استقلاله هوهوو
    • Aliiii IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      دست به دامن مربی تیم حریف شدین تا بازی رو براتون در بیاره نگران نباشید مثل همیشه بازی براتون در آوردند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها