حل مشکلات اینترنت با پایان تصدی گری دولت/ رویارویی با پدیده ای به نام "گیت وی گریزی"

لزوم هوشمندسازی پالایش اینترنت

مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید براینکه وظایف حاکمیتی در حوزه فضای مجازی دچار نقص است، اظهار داشت: به طور قطع با هوشمندسازی پالایش و فیلترینگ کشور، میزان نارضایتی کاربران از اینترنت کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما معتقد هستیم که هوشمندسازی پالایش فضای مجازی، به راه اندازی شبکه های داخلی، حمایت از مراکز داده داخلی، ارائه انواع خدمات درفضای مجازی مانند ایمیل و جستجوگر کمک می کند به نحوی که هزینه کاربران کاهش و کیفیت خدمات افزایش می یابد، ادامه داد: به این ترتیب کاربران با تمایل خواستار استفاده از نرم افزارهای ایرانی خواهند بود؛ در این راستا باید توجه داشت که خدمات اجباری به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.

هشدار برای پدیده ای به نام گیت وی گریزی

اخوان خاطرنشان کرد: باید مشوق ها را به نحوی در اختیار کاربر قرار دهیم که کاربر به استفاده از خدمات بومی جذب شود. اما اگر وضعیت به همین نحو ادامه یابد و با این وضعیت قیمت و سرعت اینترنت، کم کم شاهد فعالیتهایی برای "گیت وی گریزی" داخل کشور خواهیم بود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور با بیان اینکه هم اکنون اینترنت کشور از درگاه بین الملل عبور می‌کند که انجام نظارت و کنترل و اعمال سیاست آن در اختیار حاکمیت است، گفت: چنانچه فعالیت ما به نحوی باشد که به نیاز واقعی کاربران از نظر سرعت و کیفیت و قیمت پاسخ داده نشود، احتمال دارد که کشورهای بدخواه نظام به تشویق کاربران برای "گیت وی گریزی" یا "عبور از دروازه های اینترنت" روی بیاورند و اگر ما دقت نظر کافی نداشته باشیم هزینه های جبران ناپذیری متحمل خواهیم شد. برای مثال ارتباطات ماهواره ای برای استفاده اینترنت به عنوان یک راه جایگزین به کار گرفته می‌شود و اگرچه در حال حاضر قیمت و سرعت در ارتباطات ماهواره ای قابل رقابت نیست اما اگر به همین روند را ادامه دهیم خیلی دور از انتظار نیست که در ایران ارتباطات ماهواره ای جایگزین اینترنت فعلی شود و این دیگر قابل کنترل نخواهد بود.

هرگونه تصمیم در فضای مجازی نیازمند اجماع است

وی به مهر گفت: هرگونه تصمیم در مجموعه فضای مجازی نیازمند اجماع است و در شورایعالی فضای مجازی، فرد تصمیم نمی گیرد. در این راستا مجموعه ای از دستگاههای کشور موضوعات را بررسی می‌کنند. براین اساس ما به صورت کاملا جدی برای ساماندهی سرعت و قیمت اینترنت این موضوع را در دستور کار داریم؛ باید پایان دادن به انحصار دولت بررسی شود و تصمیم مقتضی گرفته شود.

اخوان افزود: نظر شخصی بنده به عنوان یک عضو شورایعالی فضای مجازی این است که باید خرید و فروش پهنای باند از شرکت دولتی به بخش خصوصی منتقل شود و به شرکت دولتی صرفا نقش گمرکی برای نظارت بر ترافیک کشور تفویض شود.

به گفته وی تصمیم گیری در این زمینه بعید است طولانی شود و اعضا به زودی با هم به جمع بندی خواهند رسید و امید می رود با ورود دولت جدید، این موضوع تسهیل شود و برخورد منطقی با این موضوع صورت گیرد.

ارائه اینترنت با قیمت فعلی و کیفیت مناسب

دبیر شورایعالی فضای مجازی با بیان اینکه با پایان دادن انحصار در حوزه خرید و فروش پهنای باند حداقل مطلب این است که با حفظ قیمتهای فعلی مردم بتوانند با ترافیک بالاتری از اینترنت استفاده کنند به مهر گفت: هم اکنون هیچگونه محدودیتی از نظر سیاستگذاری در زمینه ترافیک داخلی وجود ندارد و در حال حاضر آنچه که شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی به کاربران عرضه می کنند بدون هیچگونه محدودیتی در سرعت است.

وی تاکید کرد: این شرکتها اعمال سیاست برای محدود کردن سرعت اینترنت انجام نمی دهند بلکه به دلیل قیمت بالا و غیرمنطقی که برای سرعت می پردازند و از آنجایی که قدرت خرید کاربر محدود است مجبور هستند برای جبران قیمت غیرمنطقی به ناچار پهنای باند خریداری شده را به تعداد قابل توجهی از کاربران به صورت همزمان بفروشند که این اشتراک گذاری باعث می‌شود سرعت کاربر محدود شود؛ یعنی اگر کاربری در حال حاضر بخواهد اینترنت با کیفیت بالا داشته باشد باید هزینه بالایی را بپردازد که در توان خانواده ها نیست و براین اساس کاربر اینترنت مجبور است اینترنت را با کیفیت پایین تر و قیمت پایین تری خریداری کند.

به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی مشکل سرعت و قیمت اینترنت ریشه واحد دارد و راه حل آن آن نیز پایان دادن به تصدی گری دولت است.