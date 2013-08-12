اجرای نظامنامه پالایش محتوای فضای مجازی در کشور/ هوشمندسازی فیلترینگ

مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه فیلترینگ هوشمند برای وبگاهها و وبسایتهای اینترنتی اظهار داشت: فیلترینگ هوشمند در قالب یک قسمت از نظامنامه پالایش محتوای کشور محسوب می‌شود که قرار است بزودی اجرایی شود.

وی با بیان اینکه نظامنامه پالایش محتوای فضای مجازی در کشور جامع است و در آن لزوما اقدامات سلبی به تنهایی دیده نشده است، ادامه داد: پیش از این در زمینه فیلترینگ سایتهای اینترنتی فقط برخورد سلبی صورت می گرفت اما در نظامنامه پالایش محتوای فضای مجازی کشور مجموعه ای از اقدامات سلبی و ایجابی برای سالم سازی فضای مجازی کشور اجرایی می‌شود.

دبیر شورایعالی فضای مجازی با تاکید بر لزوم هوشمند سازی پالایش فضای مجازی تصریح کرد: به طور قطع با هوشمندسازی پالایش و فیلترینگ کشور میزان نارضایتی کاربران از اینترنت کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

دکتر اخوان ادامه داد: هوشمندسازی فضای فیلترینگ سایتهای اینترنتی به راه اندازی شبکه های داخلی کمک می کند و باعث ایجاد و حمایت از مراکز داده داخلی و ارائه انواع خدمات بومی درفضای مجازی مانند ایمیل و جستجوگر می‌شود. این خدمات نیز به تدریج کاهش هزینه کاربران و افزایش کیفیت خدمات را به همراه خواهد داشت چرا که کاربران با تمایل خواستار استفاده از نرم افزارهای ایرانی خواهند بود.

به گفته دبیر شورایعالی فضای مجازی خدمات اجباری در حوزه فضای مجازی به هیچ عنوان پاسخگو نخواهد بود.

به گزارش مهر، مهدی اخوان بهابادی پیش از این نیز از بررسی طرحی خبر داده بود که در راستای تغییر نظام پالایش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت شوند تا امکان تفکیک فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم وجود داشته باشند.

وی در این باره گفت: یکی از برنامه های شورایعالی فضای مجازی، بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد؛ برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشد و در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.