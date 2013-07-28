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۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۱۸

معینی عنوان کرد:

معرفي 113واحد صنفی بوشهر به مراجع قضایی/ انجام 4900 بازدید بهداشتی

معرفي 113واحد صنفی بوشهر به مراجع قضایی/ انجام 4900 بازدید بهداشتی

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر از معرفي 113واحد صنفی بوشهر به مراجع قضائی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن معینی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور نظارت و کنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای به طور مستمر از محل‌های یاد شده بازدید می‌کنند.

وی اضافه کرد: بازرسان ما ضمن ارائه آموزش‌های لازم از جمله رعایت بهداشت فردی کسبه، نظافت محل کسب و اینگونه موارد، بر بهداشت مواد غذایی عرضه شده نظارت می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در ادامه بیان داشت: بازرسین ما همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد پیگیری کرده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد چهار هزار و 877 بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام گرفته و تعداد 81 مورد مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و تعداد 32 مورد اماکن عمومی به علت تخلف بهداشتی به شورای حل اختلاف و تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

حبيبي‌نيا معاون فني مركز بهداشت شهرستان بوشهر نیز به انجام بازدیدهای مشترک در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: بازدیدهای مشترک به منظور نظارت بر  مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بازدید مشترک به اتفاق بازرسان اداره كل دامپزشكي شهرستان بوشهر و بازرسين بهداشت محيط و مركز بهداشتي درماني جزيره خارك و مسئول بهداشت محيط شركت نفت، از شرکت‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی به‌ویژه سردخانه‌ها و قصابی‌های سطح جزیره خارگ صورت گرفت.

وی افزود: طی این بازدیدها مقدار 795 کیلوگرم گوشت فاقد مشخصات معتبر كشف و ضبط شد و همچنین مقدار 124کیلوگرم گوشت مخصوص مصارف صنعتی (سوسيس و كالباس)  و96کیلوگرم گوشت بدون مشخصات  و26 کارتن تخم مرغ تاریخ گذشته از سطح منطقه کشف و ضبط شد.

حبیبی‌نیا خاطرنشان ساخت: مقرر شد افراد متخلف توسط نماینده حقوقی دامپزشکی به مراجع قضایی معرفی ومطابق مقررات با آنها برخورد شود.

کد مطلب 2105680

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