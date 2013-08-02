رژیم صهیونیستی عامل اصلی جنایات و کشتار مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه و در روز جهانی قدس در مصلی امام خمینی(ره) نهاوند اظهار داشت: رژیم صهیونیستی بعنوان یک پدید شوم و عامل مرموز در اکثر جنیات و وقایع ناگوار دنیا بر علیه مسلمانان نقش دارد.

سنایی گفت: اندیشه امام راحل(ره) در اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بعنوان روز جهانی قدس نشان از دور اندیشی و تدبیر امام در سرنوشت مهم مسلمانان جهان مخصوصا مردم فلسطین دارد.

وی افزود: روز قدس تبدیل به پایگاه بزرگ اجتماعی و مذهبی مسلمانان جهان بر علیه رژیم باطل صهیونیسم شده است که وحشت و هراس آمریکا و اسرائیل را به همراه داشته است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل مهم و عمده انتخاب و تصاحب فلسطین توسط رزیم صهیونیستی موقعیت مهم و استراتژیک فلسطین بعنوان قلب تپنده خاورمیانه و گنجینه مهم ذخایر صنعتی و منابع اقتصادی خاورمیانه است.

مهدی سنایی بیان داشت: در دهه های گذشته مردم مسلمان و ساکنین اصلی فلسطین از ابتدایی ترین و اصولی ترین ارزشها و حقوق انسانی به دور هستند آنگاه رژیم صهیونیستی به همراه آمریکای زور گو در جهان مدافع دفاع از حقوق بشر و آرمانهای انسانها را در جهان دارند.

رژیم صهیونیستی در برابر پایداری مردم مسلمانان فلسطین و حزب الله لبنان چاره ای جز شکست ندارد

سناییT اصل و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی را مواضع صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب در به رسمیت شناختن حق و حقوق مردم و کشور مسلمان فلسطین و برگزاری انتخابات Hزاد با حضور و مشارکت تمام مردم فلسطین دانست و گفت: رژیم صهیونیستی در برابر اراده و ایمان و پایداری مردم مسلمانان فلسطین و حزب الله لبنان چاره ای جز شکست ندارد.

وی با اشاره به نتیجه نرسیدن مذاکرات سازش که در دودهه گذشته برگزار شده است گفت: رژیم صهیونیستی رویای حکومت نیل تا فرات و حکومت بر کل خاورمیانه را در سر می پروراند به همین علت حاضر به پذیرش حق و حقوق مشروع مسلمان فلسطین نیست.