به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 3.5 درجه در مقیاس ریشتر ساعت هشت و 23 دقیقه صبح یکشنبه شهر شنبه از شهرستان دشتی را لرزاند.

این زمین‌لرزه در موقعیت 51.98 درجه طول جغرافیایی و 28.26 درج عرض جغرافیایی در عمق 17 کیلومتری زمین در فاصله 26 کیلومتری شهر شنبه به وقوع پیوست.

همچنین زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.7 درجه در مقیاس ریشتر نیز ساعت سه و 32 دقیقه بامداد امروز شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی را لرزاند. این زمین‌لرزه در موقعیت 51.59 طول جغرافیایی و 28.61 عرض جغرافیایی در عمق 12 کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

زمین‌لرزه‌ دیگری نیز به بزرگی3 درجه در مقیاس ریشتر نیز ساعت یک و 20 دقیقه بامداد امروز بندر کنگان را لرزاند. این زمین‌لرزه در موقعیت 52.04 طول جغرافیایی و 27.85 عرض جغرافیایی در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

زلزله 3.8 ریشتری نیز ساعت 22 و 9 دقیقه شب گذشته شهر کاکی از شهرستان دشتی را لرزانده بود.

لازم به ذکر است که عصر شنبه نیز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4 درجه در مقیاس ریشتر بندر کنگان را لرزانده بود.

گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.