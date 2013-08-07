مصر به یک راه حل سیاسی فوری نیاز دارد/ ارتش به یک حزب تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "هامبورگر ابند بلات"، "رونالد مایناردوس"، رئیس دفتر قاهره موسسه آلمانی "فریدریش ناومن"، در گفتگو با روزنامه "دی ولت"، به بررسی تحولات اخیر مصر پرداخته و در پاسخ به این پرسش که آیا مصر در آستانه درگیریهای شهروندی قرار دارد گفت: نگرانی ها درباره وقوع یک جنگ شهروندی در مصر بجا است. شکاف بین اسلامگراها و احزاب مخالف همچنان در حال افزایش است.



وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که ارتش چه نقشی را در مصر ایفا می کند گفت: ارتش تبدیل به یک حزب شده است. تا زمان برکناری مرسی، نظامیان یک مرجع ذی صلاح در این کشور بودند که از وحدت مصر دفاع می کردند. اما شرایط تغییر کرده است، حالا رهبری نظامی در این کشور با اسلامگراها مبارزه می کنند.



این کارشناس آلمانی در ادامه گفت: ارتش مصر بخصوص می خواهد از امتیازات و منافع اقتصادی خود دفاع کند. برای ارتش، مسئله پایداری مصر مطرح است. من فکر نمی کنم که رئیس ارتش مصر بخواهد رئیس جمهوری این کشور شود.

وی در ادامه با انتقاد از دستگیریها و تحت تعقیب قرار گرفتن اعضای اخوان المسلمین در مصر اظهار داشت : چگونه باید یک آینده دموکراسی را در یک کشور تصور کرد که حدود سی درصد رای دهندگان آن به حاشیه رانده شده اند. دولت انتقالی در مصر از یک طرف اعلام می کند که می خواهد اخوان المسلمین را در امور سیاسی مشارکت دهد و از طرف دیگر رهبران این گروه را تحت تعقیب قرار داده و زندانی می کند. این دو رویکرد با هم سازگاری ندارند.

"مایناردوس"، در ادامه به تغییر سیاستهای آمریکا در قبال مصر با توجه به سخنان وزیر امور خارجه این کشور اشاره کرده و گفت: اظهارات جان کری حمایت بسیار شفاف برای برگشت و دخالت نظامیان در مصر را نشان می دهد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که مسئله اصلی برای غربی ها، حفظ آرامش در مرزهای سرزمینهای اشغالی است و مسئله رعایت حقوق بشر در مصر نقش جزئی و کم اهمیتی برای بلوک غرب دارد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ضعف ساختارهای حزبی اخوان المسلمین در سایه تحولات اخیر مصر همچنین گفت: غرب می تواند تنها برای تنش زایی در مصر تلاش کند. اگر اقدامی(در راستای گفتگوی بین احزاب مصر) انجام نشود، یک جرقه کافی است تا همه چیز در آتش قرار گیرد.

این کارشناس آلمانی درباره سناریوهای احتمالی پیش روی مصر گفت: سناریوی وحشتناک شماره یک این است که این کشور گرفتار جنگهای شهروندی شود. سناریوی دوم این است که دولت انتقالی شرایط را تحت کنترل درآورده، اسلامگراها به حاشیه رانده شده و در مسیر افراط گرایی قرار گیرند. بنابراین مصر به یک راه حل سیاسی فوری نیاز دارد.