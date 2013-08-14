به گزارش خبرنگار مهر، در آئینی که ظهر چهارشنبه با حضور حجتالاسلام رحمانینژاد معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، هوشیار معاون اداری و مالی سازمان تبلیغات و جعفریان ریاست حوزه گزینش سازمان تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد، حجتالاسلام سیدنورالله موسوینیا تودیع و حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی بهعنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان بوشهر معارفه شد.
مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان بوشهر در این آئین اظهار داشت: خدمت به مردم یک توفیق الهی است و چه خوب است که بتوانیم در حوزه دین و قرآن و آن هم در سازمان تبلیغات اسلامی که مزین به عطر و بوی ولایت است خدمت کنیم.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی اضافه کرد: استان بوشهر ظرفیتهای بسیار زیادی دارد که باید با تعامل با همه دستگاهها و ظرفیتهای موجود در استان برای رسیدن به اهداف موردنظر سازمان تلاش کنیم.
وی ادامه داد: استان بوشهر در گذشته از وجود علمای گرانبهایی بهره میبرده است و هماکنون نیز شخصیتهای علمی و فرهنگی بزرگی در سطح کشور دارد و باید از این ظرفیتها و نیروهای مستعد استان بهترین استفاده را ببریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: باید با یک تعامل مثبت و سازنده و با همکاری حوزههای علمیه، موسسات فرهنگی و مذهبی و قرآنی و دیگر ظرفیتهای موجود، برای پیشبرد اهداف و ماموریتها و رسالت سازمان تلاش کنیم.
وی افزود: باید سیاستهای متناسب با نیازهای استان را شناسایی کنیم و با همفکری همه دوستان و همکاران خدوم و زحمتکش بهترین خدمتها را در حوزه دین و قرآن داشته باشیم.
حجتالاسلام سروستانی ادامه داد: باید با برگزاری نشستهای کارشناسی نیازهای هر یک از شهرستانها را شناسایی کنیم تا بتوانیم به جمعبندی مثبتی دست یابیم و با همکاری و تلاش فعالان این عرصه و همچنین ارائه آموزشهای لازم، بتوانیم نیازها را به روز کنیم و ظرفیتهای جدید را ایجاد کنیم و با توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری به استان بوشهر خدمت کنیم.
وی در ادامه با تقدیر از همکاری سازنده آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و همچنین آیتالله حسینی بوشهری نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان و مسئولان دستگاههای ستادی و اجرایی استان بوشهر، خواستار تعامل و همراهی همه مجموعهها برای پیشبرد اهداف این سازمان شد.
در این آئین با تقدیم لوح تقدیر از زحمات 27 ماهه حجتالاسلام سید نورالله موسوی در سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر تقدیر شد.
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