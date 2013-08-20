فرار 29 هزار آواره سوری به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد اعلام کرد که از روز پنجشنبه تاکنون 29 هزار آواره سوری به دلیل فرار از حملات گروه های تروریستی همچون جبهه النصره راهی شمال عراق شده اند که این مهاجرت از آغاز بحران سوریه تاکنون طی دو سال و نیم گذشته بزرگترین و بیشترین مهاجرت بوده است.

سازمان ملل متحد درباره هویت این افراد و اینکه آیا اغلب آنها شهروندان کرد سوریه هستند گفت: ما اطلاعات دقیقی در این رابطه و اینکه آوارگان سوری از چه قومیتی هستند نداریم.

گفته می شود آوارگان سوری در حال حاضر از گذرگاه السهیله استفاده می کنند و پل پیشخاپور به روی آوارگان بسته است و تنها برای مسائل تجاری استفاده می شود.