به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلاییمقدم ظهر پنجشنبه با حضور در مراسم بهرهبرداری از مجموعه ورزشی روستای ده عرب شهرستان ابرکوه، بر اهمیت گسترش فضاهای ورزشی در مناطق روستایی و نقش آن در پرورش استعدادهای ورزشی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.
معاون استاندار یزد بیان کرد: این مجموعه با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی روستایی و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی جوانان منطقه احداث شده است.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این مجموعه ورزشی ادامه داد: این مجموعه شامل سالن بدنسازی، سالن کشتی و زورخانه است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: مجموعه ورزشی روستای ده عرب با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و با استفاده از اعتبارات دهیاری و مشارکت خیرین نیکاندیش ساخته و تجهیز شده است.
