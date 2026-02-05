۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

مجموعه ورزشی روستای ده عرب شهرستان ابرکوه به بهره‌برداری رسید

یزد - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد گفت: مجموعه ورزشی روستای ده عرب شهرستان ابرکوه با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی طلایی‌مقدم ظهر پنجشنبه با حضور در مراسم بهره‌برداری از مجموعه ورزشی روستای ده عرب شهرستان ابرکوه، بر اهمیت گسترش فضاهای ورزشی در مناطق روستایی و نقش آن در پرورش استعدادهای ورزشی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

معاون استاندار یزد بیان کرد: این مجموعه با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی روستایی و ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی جوانان منطقه احداث شده است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این مجموعه ورزشی ادامه داد: این مجموعه شامل سالن بدنسازی، سالن کشتی و زورخانه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد ادامه داد: مجموعه ورزشی روستای ده عرب با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و با استفاده از اعتبارات دهیاری و مشارکت خیرین نیک‌اندیش ساخته و تجهیز شده است.

