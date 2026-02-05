به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ جشن تکلیف سیاسی رأی‌اولی‌های شهرستان چهارباغ ظهر پنجشنبه با حضور جمعی از دانش‌آموزان واجد شرایط رأی‌دادن در سالن جلسات شهدای فرمانداری چهارباغ برگزار شد.

در این مراسم، «محمدرضا البرزی ورکی» فرماندار شهرستان چهارباغ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، با تأکید بر اهمیت مشارکت در انتخابات، اظهار کرد: حضور آگاهانه و پرشور دانش‌آموزان رأی‌اولی در انتخابات، نقش مؤثری در افزایش اقتدار ملی دارد و می‌تواند فضای جامعه را به سمت نشاط، امید و همبستگی بیشتر سوق دهد.

وی با اشاره به مسئولیت‌پذیری نسل جوان، افزود: رأی‌اولی‌ها باید با بصیرت و آگاهی، ضمن مشارکت فعال در انتخابات، خانواده‌ها و اطرافیان خود را نیز به حضور در این عرصه مهم دعوت کنند تا انتخابات به فرصتی برای ساختن آینده‌ای بهتر تبدیل شود.

فرماندار شهرستان چهارباغ همچنین با اشاره به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف، تصریح کرد: دشمنان پیشرفت کشور را برنمی‌تابند و همواره تلاش می‌کنند با کمرنگ‌کردن مشارکت مردم، به‌ویژه در انتخابات، اهداف خود را دنبال کنند.

وی در پایان با اشاره به نقش جوانان و نوجوانان در مقاطع حساس پس از انقلاب اسلامی، گفت: حضور مؤثر نسل جوان در دوران دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف اجتماعی ثابت کرده است که می‌توان به این قشر تأثیرگذار اعتماد کرد و مسئولیت‌های بزرگ را به آنان سپرد.