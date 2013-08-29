غرب بدنبال ایجاد جنگهای داخلی در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر مقدسي صبح روز پنجشنبه در نشست هفتگي اين حزب در اراك با اشاره به انفجارات اخير لبنان افزود: لبنان نيز صحنه جنگ داخلي شده است که اميدواريم هر چه زودتر پاسخي كوبنده به عوامل انفجار ها داده شود.

وی با تبريک هفته دولت بيان داشت: ياد و نام شهيدان رجایی و باهنر همواره بر تارك انقلاب مي درخشد و مايه افتخار دولت و ملت محسوب مي شوند.

وي اظهار اميدواري كرد دولت بتواند با استفاده از همه ظرفيت هاي كشور به وعده های خود عمل كرده و بتواند كارنامه درخشاني را از خود بر جاي بگذارد.

مقدسی خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی از اولویت‌های مهم دولت است و خواسته مردم، تحقق رفاه عمومی است و تولیدکنندگان نيز خواهان شرایط مناسب جهت تولید در بازار کشور هستند.

دبير حزب موتلفه اسلامي استان مركزي گفت: مهم‌ترین کاری که دولت باید دنبال کند، اجرای برنامه‌های تحقق حماسه اقتصادی در تمام ابعاد است. برطرف کردن موانع مبادلات خارجی، خروج از رکود در بازار و رونق‌بخشی به بازار کسب و کار از جمله این برنامه‌هاست لذا با توجه به شرایط کشور، حل مشکلات موجود نیازمند همکاری تمام نهادها با یکدیگر است و اگر همکاری، اطمینان و اعتقاد به دولت و برنامه‌های آن نباشد، نتیجه مناسبی نخواهیم گرفت.

وي در ادامه افزود: تحولات اخير مصر نشان داد كه اگر جمهوري اسلامي و رهبر معظم انقلاب طي سه دهه اخير بارها بر غير قابل اعتماد بودن آمريكائي ها تاكيد كرده بودند بر اساس يك تحليل دقيق و صحيح بوده و ما ديديم كه چگونه در اين كشور جاي ديكتاتور و رئيس جمهور منتخب مردم عوض شد به طوري كه يكي آزاد و ديگري به زندان رفت.

مقدسي به تحولات سوريه و جنجال غرب در خصوص استفاده از سلاح هاي شيميائي در سوريه اشاره كرد و گفت: در حالي كه برخي كشور ها طبق اسناد موجود مواد شيميائي را در اختيار تروريست ها در سوريه قرار داده اند، غرب به كمك رسانه هاي خود به دنبال محكوم كردن دولت سوريه است تا بتواند با به دست آوردن بهانه زمينه را براي فشار بيشتر و حتي حمله نظامي به سوريه فراهم كند و براي اين منظور همه اصول و مباني حقوق بشر و نيز قوانين بين‌المللي را ناديده مي‌گيرد.

دبير حزب موتلفه اسلامي استان مركزي با اشاره به راهبرد اصلي آمريکا و اسرائيل در منطقه گفت: آنها با ترفند هاي مختلف به دنبال درگير نمودن کشورهاي اسلامي در جنگ داخلي و کشتار مسلمانان به دست خود آنها است که امروز نمونه هاي آن را در لبنان و سوريه و عراق مي بينيم..

