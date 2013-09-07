به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از رقابتها 400 کاراته کا از 18 تیم روز جمعه در استانبول به رقابت پرداختند که در نهایت تیم ملی کشورمان با کسب 6 طلا، 5 نقره و 4 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. در خبر ارسالی از فدراسیون کاراته اشاره ای به تیم‌های دوم و سوم نشده است.

برای تیم ایران صالح اباذری در وزن 70+ کیلوگرم و مهدی قراری زاده در وزن 63- کیلوگرم به مدال طلا رسید. محمد شاد در 52- کیلوگرم، صابر پوریان در وزن 57- کیلوگرم، رضا خوش کلام در وزن 70- کیلوگرم و امیر حسین جوانی در وزن 63- کیلوگرم به مدال نقره دست پیدا کرد.

در وزن 57- کیلوگرم ارشیا دلاور و امیرحسین میرزایی به به مدال برنز رسیدند. در بخش کاتای انفرادی نیز علی زند موفق شد به نشان طلا دست پیدا کند. در بخش دختران هم، فائزه چیذری، آویشن باقری و ملیکا احدی به مدال های طلا و مژده قاسمی به مدال نقره رسید. زینب رضایی و سارا بهمنی یار هم مدال برنز این رقابتها را کسب کردند.

چهارمین مرحله لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان در شرایطی از امروز با حضور 356 کاراته کا از 38 کشور در سالن المپیک استانبول ترکیه آغاز می شود که اکثر تیم های مطرح و قهرمانان کاراته جهان حضوری فعال و گسترده در این رقابتها دارند.

اما تیم‌های ملی بزرگسالان و زیر 21 کشورمان از امروز در چهارمین مرحله لیگ جهانی به میدان می رود. رقابتهایی که با جضور 356 کاراته کا در استانبول برگزار می شود. در این دوره تیم ملی ترکیه میزبان با 70 کاراته کا بیشترین شرکت کننده را دارد. تیم های ملی روسیه با 28، قزاقستان با 21، مقدونیه با 16، آذربایجان با 14، آلمان با 13، سوئد با 11، لیبی و هنگ کنگ با 9 ایتالیا با 8، اتریش، کویت و تونس با 7 و اسلواکی و برزیل با 6 شرکت کننده در این مسابقات جاضر هستند. فرانسه، اسپانیا، ژاپن و مصر چهار غایب بزرگ این رقابتها هستند.