  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

حمدین صباحی:

سوریه را در صورت تجاوز آمریکا تنها نخواهیم گذاشت/ مواضع اتحادیه عرب خفت بار است

سوریه را در صورت تجاوز آمریکا تنها نخواهیم گذاشت/ مواضع اتحادیه عرب خفت بار است

یکی از رهبران جبهه نجات ملی مصر با دروغ خواندن ادعای آمریکا مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی به آمریکا هشدار داد مصریها با هرگونه تجاوز این کشور مخالف هستند و از سوریه با قدرت حمایت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حمدین صباحی یکی از اعضای جبهه نجات ملی مصر و از نامزدهای سابق ریاست جمهوری این کشور اظهار داشت: آمریکا به دنبال تقسیم و تجزیه منطقه است. وی با بیان این مطلب افزود: ما با حمله به سوریه مخالف هستیم و برای اینکه سوریه قدرتمند باقی بماند، از این کشور حمایت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ادعاهای آمریکا درباره حمایت از ملت سوریه دروغ است. صباحی موضع گیری پارلمان انگلیس در قبال سوریه را بسیار فعال تر از اتحادیه عرب دانست و مواضع این اتحادیه در قبال سوریه خفت بار است. ما از موضع اتحادیه عرب و حمایت آن از حمله به سوریه متاسف هستیم.

این رهبر مصری افزود: ما در سوریه شاهد گروه های خشنی هستیم که از ملیت های مختلف هستند و به کشتار مردم سوریه دست می زنند.

کد مطلب 2130656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها