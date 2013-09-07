سوریه را در صورت تجاوز آمریکا تنها نخواهیم گذاشت/ مواضع اتحادیه عرب خفت بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حمدین صباحی یکی از اعضای جبهه نجات ملی مصر و از نامزدهای سابق ریاست جمهوری این کشور اظهار داشت: آمریکا به دنبال تقسیم و تجزیه منطقه است. وی با بیان این مطلب افزود: ما با حمله به سوریه مخالف هستیم و برای اینکه سوریه قدرتمند باقی بماند، از این کشور حمایت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ادعاهای آمریکا درباره حمایت از ملت سوریه دروغ است. صباحی موضع گیری پارلمان انگلیس در قبال سوریه را بسیار فعال تر از اتحادیه عرب دانست و مواضع این اتحادیه در قبال سوریه خفت بار است. ما از موضع اتحادیه عرب و حمایت آن از حمله به سوریه متاسف هستیم.

این رهبر مصری افزود: ما در سوریه شاهد گروه های خشنی هستیم که از ملیت های مختلف هستند و به کشتار مردم سوریه دست می زنند.