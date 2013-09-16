اکبر صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف رمان تازه‌ای از خود با عنوان «سی‌مرد و سیمرغ» خبر داد و گفت: این رمان یک اثر متفاوت در حوزه ادبیات دفاع مقدس است که در آن برای نخستین بار تلاش کردم تا تلفیقی میان ادبیات دفاع‌ مقدس و ادبیات حماسی ایران از جمله شاهنامه پدید آورم و چند روزی است که آن را برای انتشار در اختیار انتشارات عصر داستان قرار داده‌ام.

صحرایی ادامه داد: این رمان 206 صفحه‌ای در هفت فصل تدوین شده که یادآوری هفت خوان شاهنامه است و در آن اتفاقاتی روایت می‌شود که طی‌ آن یک نوجوان با فرار از خانه خود به جبهه جنگ می‌رسد و روزهای حضوش در جبهه مصادف با عملیات بیت‌المقدس و فتح خمشهر می‌شود. این حضور و حوادث سلسله‌واری که برای این نوجوان طی‌ هفت فصل این رمان رخ می‌دهد در نهایت منجر به این می‌شود که او از شعار به شعور حضور در جبهه دست پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به استفاده ویژه از شاهنامه فردوسی برای خلق این اثر گفت: هفت خوان رستم و نیز استفاده از توانایی‌ها و شخصیت سیمرغ در موارد زیادی به من کمک کرد تا در رمانم قدرت مانور بیشتری روی سوژه به دست آورم و داستان را جذاب‌تر بیان کنم.

نویسنده تقدیر شده در جایزه ادبی جلا‌ل آل‌احمد ادامه داد: مایه تاسف است که ماجرایی مانند هفت‌ خان رستم و یا شاهنامه به گوش بسیاری خورده، اما جزئیات آن را درست نمی‌دانند. این رمان سعی کرده در کنار اتفاقاتی از دفاع مقدس که روایتش را بر عهده دارد، یک پیوند تطبیقی با شاهنامه را در متن خود و میان دو حماسه شاهنامه و دفاع مقدس ایجاد کند و در اختیار مخاطب نوجوان امروز قرار دهد.

به گفته صحرایی بنا بر وعده مسئولان انتشارات عصر داستان این کتاب در سال جاری منتشر خواهد شد.

این نویسنده همچنین از به نیمه راه رسیدن مجلد چهارم کتاب «دار و دسته دار‌علی» خبر داد و گفت: در این مجلد دارعلی پس از مصدومیت و قطع پا به نوعی با موضوع اسارت و مسائل مرتبط با آن درگیر می‌شود.