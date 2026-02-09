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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

پلیس به ۹۰ روز گروگان گرفتن مرد کرمانی پایان داد

پلیس به ۹۰ روز گروگان گرفتن مرد کرمانی پایان داد

کرمان- فرمانده انتظامی استان کرمان از بازگشت مردی میانسال به جمع خانواده اش پس از ۹۰ روز اضطراب و دل نگرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، در تشریح این خبر گفت: حدود سه ماه قبل چهار سرنشین مسلح یک خودرو اقدام به ربودن یک مرد میانسال از یکی از خیابان های شهر کرمان کرده و گروگان را به محل نامعلومی منتقل کردند.

وی تصریح کرد: در این راستا کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان کرمان با پیجویی های تخصصی از حضور عاملان این عمل مجرمانه در یکی از مناطق کوهستانی استان همجوار مطلع و پیگیری های لازم را برای شناسایی مکان دقیق نگهداری گرو دنبال کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در نهایت ماموران به رغم طولانی شدن روند شناسایی این موقعیت و عاملان گروگان‌گیری موفق شدند یکی از عوامل اصلی را شناسایی و با دستگیری این فرد در حوزه ایرانشهر، زمینه آزادی گرو و بازگشت وی به جمع خانواده اش را فراهم و متهم این گروگان‌گیری ۶۰ میلیارد ریالی را به مراجع قضایی معرفی کردند.

کد مطلب 6744503

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