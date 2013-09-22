به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز یکشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان افزود: میانگین معوقات بانکی در سایر استانهای کشور بالای 20 درصد است که این رقم در استان مرکزی کمتر چهار درصد بوده و بیانگر تحقق مدیریت منابع مالی در استان است.

وی ادامه داد: پایین بودن معوقات بانکی استان مرکزی گویای آن است که منابع مالی استان بر اساس برنامه پنجم توسعه در جهت تولید که بستر ساز توسعه و رشد کشور است به کارگرفته شده است.

شعبانی فرد یادآور شد: تحقق مهم در شرایطی که کشور تحت سخت ترین شرایط تحریم بوده در تاریخ بانکداری کشور طی دهه اخیر بی نظیر است و باید از آن به عنوان یک مدل اقتصادی در کشور استفاده کنیم.

قطع آب، برق و گاز مدارس و دانشگاهها ممنوع

استاندار مرکزی در ادامه خطاب به شرکتهای آب، برق و گاز گفت: هیچ کس حق ندارد آب، برق و گاز مدارس و دانشگاهها را به بهانه بدهی آنها قطع کند.

وی ادامه داد: مدارس و دانشگاهها محل تحصیل فرزندان انقلاب ایران است و کسی حق ندارد در روند تحصیل این عزیزان مشکلی ایجاد کند.

شعبانی فرد با بیان اینکه این دستور در قالب مصوبه شورای تامین به دستگاههای زیربط اعلام می گردد گفت: استانداری کمک می کند تا با پرداخت این هزینه ها، خزانه دولت کمک شود.