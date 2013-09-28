محمدحسين مطيعي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اجرای این طرح متقاضیان تا دیپلمه ها؛ کارشناسی ارشد و دکتری سالیانه می توانند به ترتیب 4-6و 8 جلد کتاب سفارش دهند.

وی تصریح کرد: در این طرح اعضای کتابخانه های عمومی در صورت مراجعه به کتابخانه محل عضویت خود و موجود نبودن کتاب مورد نیازشان با پر کردن فرم مخصوص کتاب مورد نظر خود را درخواست می کنند. درخواست به نهاد کتابخانه های عمومی منتقل و پس از بررسی کتاب به نشانی کتابخانه مد نظر خود ارسال می شود و شخص سفارش دهنده اولین کسی است که کتاب را به امانت می برد.

مطیعی هدف از اجرای طرح را تامین منابع کتابخانه ای به درخواست مخاطب برای افزایش سرانه مطالعه و همچنین تکریم ارباب رجوع دانست و افزود: کتاب های سفارشی که در کتابخانه ها استان وجود ندارد با هزینه مراکز کتابخانه ها تهیه و پس از استفاده متقاضی در کتابخانه نگهداری می شود.

مدیرکل کتابخانه های استان مرکزی بودجه امسال نهاد کتابخانه های استان را 971 میلیون تومان برشمرد و خاطرنشان کرد: این بودجه مربوط به احداث کتابخانه‌ها، هزینه اداری، امور فرهنگی، تامین منابع مکتوب، هزینه پرسنلی، امور فناوری و اطلاعات و امور عمرانی است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید در برنامه‌ریزی‌های کلان، توجه ویژه‌ای به ایجاد و تامین امکانات برای توسعه فرهنگ کتابخوانی داشته باشند اظهارداشت: کتاب و کتابخوانی هنوز جایگاه مناسبی در بین مردم پیدا نکرده‌اند.

مطیعی گفت: توسعه هر جامعه‌ای نیازمند توسعه فرهنگی است و توسعه فرهنگی با کتابخوانی حاصل می‌شود و باید فرهنگ کتابخوانی در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود و توسعه فضاهای کتابخانه‌ای در این امر موثر است.

هم اکنون 75 باب کتابخانه در شهرهای استان با بیش از 50 هزار عضو فعالیت دارد.