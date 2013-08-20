نیازی: 8 جلد كتاب علمی در دانشگاه آزاد اراک به چاپ رسید

علی نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تحلیل ارتعاشات سازههای تقویت شده با نانولولههای کربنی تأليف سیدمحمدمهدی نجفیزاده، ميثم ربيعي و مهدي عزيزي؛ کاربرد نرمافزار SAS در تجزیه و تحلیل آزمایشهای تجزیه مرکب و طرحهای بلوک ناقص تأليف: دكتر شهاب خاقاني، سيد عليرضا محمدي، محمد خياط و نسرينالسادات محمدي به چاپ رسیده است.
وی با بیان اینکه مسعود منوري، نسرين اوتادي و راضيه رحيمي کتاب " ارزيابي اثرات تجمعي"را ترجمه و به چاپ رسانده اند تصریح کرد: همچنین کتاب " فلسفه براي كودكان خردسال" از سوی ذبيح پيراني، دكتر شكوهالسادات بني جمالي و علي رحماني ترجمه شده است.
نیازی اضافه کرد: از جمله هشت کتاب تالیف شده حسابداري بهاي تمام شده 2 تأليف: فرهاد جابرزاده و علي سبحاني، شميم رحمت تأليف: حبيباله صابري نسب، نوآوریهای قصاص در قانون جدید تأليف: محمدرضا جلالي و غلامرضا جلالي و گفتاري آسان پيرامون سرچشمههاي علوماسلامي تأليف: حبيباله صابري نسب مورد ارزیابی و چاپ قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اراك مجهز به دستگاه های چاپ و نشر دیجیتالی بسیار مدرن بوده که کامل ترین نمونه پک چاپ دیجیتال در استان مرکزی است خاطرنشان کرد: این مركز از سال 1376 ، شروع به فعاليت نمود و در سالهاي اخير بيش از پيش در راستاي اهداف تعيين شده منسجمتر و هدفمندتر گرديده است.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسلامی اراک از راهاندازي سامانه مديريت نشريههاي علمي و نمايشگاه دايمي انتشارات علمي دانشگاه خبر داد و گفت: انتشارات علمي این دانشگاه، سامانه مديريت نشريههاي علمي را جهت افزایش کیفیت مجلات علمی به زودی راهاندازي می کند.
وی افزود: تأسيس و راهاندازی فروشگاه و نمايشگاه دايمي انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اراك و چاپ كتاب بر اساس مقررات چاپ براي دانشگاهها و ارگانهاي بيرون از دانشگاه از دیگر برنامه های مرکز انتشارات علمی این دانشگاه است.
گفتنی است مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اراك با تلاش و همكاري اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه از سال 76 تا کنون بيش از 153 كتاب در زمينههاي مختلف علمي و دانشگاهي به چاپ رسانده است.
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