جشن روزجهاني كودك در درياچه تفريحي ساوه برگزار شد

سرپرست سازمان پسماند شهرداري ساوه ظهر روز سه شنبه در حاشيه اين مراسم در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه روزجهاني كودك و مراسم هايي كه در اين روز برگزار مي شود براي كودكان خاطره انگيز است گفت: با همكاري اين سازمان و سازمان هاي آتش نشاني و فضاي سبز شهرداري ساوه و با هماهنگي و حمايت شوراي اسلامي شهر و اداره آموزش و پرورش، برنامه هايي با موضوعات توصيه هاي ايمني و نحوه حفظ فضاي سبز شهري و اجراي موسيقي و نمايش هاي شاد برگزار گرديد كه مورد استقبال كودكان قرار گرفت.

هادي هنرمند افزود: روزجهاني كودك، روز ترويج و مخابره پيام صلح كودكان در سراسر جهان است كه با رويكرد فرهنگي به اين مهم مي توانيم به رشد و پرورش صحيح كودكانمان كمك شاياني کنيم تا پيام صلحي كه كودكان در سال 1986 به جهان دادند، همچنان رسا و پايدار بماند.

وي برگزاري روزجهاني كودك توسط شهرداري ساوه را در راستاي توجه به برنامه هاي فرهنگي و تربيتي اين شهرداري دانست و ابراز اميدواري كرد كه در سال هاي آينده برنامه هايي مفصل تر و كارشناسي تر اجرا نمائيم.

گفتني است در اين مراسم كودكان ساوه اي به اجراي برنامه هايي متنوع و شاد پرداختند و جوائزي از سوي اعضاي شوراي اسلامي شهر ساوه نيز به آنان اهدا شد.

