تابلوِ نقاشی نزول قرآن با قاب طلا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد خسرو رکن شریفی، تابلو نقاشي نزول قرآن خود را در قابی مطلا به موزه آستان قدس رضوی هدیه کرد.

محمد هادی زاهدی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در ديدار با شریفی هنرمند نقاش خالق تابلوِ نزول قرآن اظهار کرد: موزة آستان قدس رضوی افتخار دارد که پذیرای آثار هنرمندانِ بزرگی چون شما بوده و توانسته است با تکیه بر الطاف بی‌منتهای الهی و با عنایت و کرامت حضرت رضا(ع) به جایگاهی برسد که آثار شاخصِ هنرمندان بزرگ را در خود جای دهد.

رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی افزود: وجود نورانی و پربرکت حضرت رضا(ع) و نام ایشان، این موزه را نسبت به موزه‌های دیگر، بسیار متفاوت کرده است. در این موزه، آثار هنری و تاریخیِ بی‌شماری نگه‌داری می‌شود. در موزه‌های دیگر نیز چنین است، اما در این موزه، آثار برجسته با رضایت و رغبت قلبی خود هنرمند یا صاحبِ اثر هنری و تاریخی وارد می‌شود.

زاهدی بیان کرد: افتخار ما این است که در موزة حضرت، آثار هنرمندانِ به نامی چون شما که به گفته خودتان اثری برآمده از دل را اهدا کرده‌اید، به نمایش درمی‌آوریم.

كتابچه ارتباط نيكو زير يك سقف منتشر شد

معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي كتابچه ارتباط نيكو زير يك سقف را منتشر كرد.

علي‌نقي فقيهي نويسنده كتاب ارتباط نيكو زير يك سقف در اين مجموعه كوشيده تا راه‌كارهاي مؤثر برقراري روابط سالم و سازنده در خانواده را بررسي كند.

رابطه سالم چيست و چگونه مي‌توان آن را از رابطه ناسالم متمايز كرد، ارتباط نيكوي كلامي چه نشانه‌ها و راهكارهاي كاربردي دارد و چگونه مي‌توانيم بين خود و همسرمان ارتباط نيكوي غيركلامي را برقرار سازيم، مهم‌ترين موضوعاتي است كه به صورت مجزا در اين مجموعه مود تحليلل و بررسي قرار گرفته است.

كمبود مهارت‌هاي زوج‌هاي جوان آفت زندگي مشترك است

كارشناس مسائل خانواده گفت: آفت زندگي مشترك بسياري از جوانان نداشتن آگاهي و كمبود مهارت‌هاي برقراري ارتباط زوجين است.

طاهره نيك در كارگاه تخصصي درس‌هايي از زندگي مشترك امام علي(ع) و حضرت فاطمه(س)كه هم‌زمان با سالگرد پيوند آسماني اين دو بزرگوار در دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوي ويژه عموم زائران برگزار شد، با تأكيد بر اين‌كه زوج‌هاي جوان بايد در برابر ناملايمات و سختي‌هاي زندگي صبر و شكيبايي داشته باشند، اظهار كرد: زندگي مشترك به ويژه در اوايل آن همراه با مشكلات و مسائل بسياري است، براي مقابله با اين مشكلات، زوج‌هاي جوان بايد تدابير لازم را بينديشند و به كار بندند.

كارشناس مسائل خانواده بیان کرد:‌ برخورداري از روحيه بردباري و صبر در مقابل محروميت و سختي از جمله راه‌هاي مقابله با ناملايمات زندگي است. ظرفيت روحي زوج‌ها بايد در حدي باشد كه حتي به رغم ناتواني در حل بعضي از اين سختي‌ها و مشكلات، تعادل روحي و رفتاري خود را از دست ندهند.

نمایشگاه تاریخچة پستی ایران در موزه‌آستان قدس رضوي

به مناسبت روز جهانی پست، مجموعه‌ای تاریخی، مشتمل بر تمبرها و تاریخچة پستی ایران در دوران قاجار، در گنجینة تمبر و اقلام پستیِ موزة مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته شد.

محمد رضا شاهرودی زاده، کارشناس تمبر و پژوهش‌های تمبرشناسی سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي با بیان این مطلب اظهار کرد: در این نمایشگاه ده‌ها مجموعه تمبر پستی نفیس تاریخی، مربوط به دوران سلطنت 3 تن از شاهان قاجار و مجموعة تاریخچة پست ایران با قدمت حدود 150 سال، شامل نامه‌های دست‌نوشته، پاکت‌های پستی با نقش تمبر، پاکت‌نامة تمبردار، ورقة پستی، کارت‌پستال مصور و تلگراف در معرض دید بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به تمبر و تاریخچة پست ایران و جهان قرار گرفته است.

کارشناس تمبر و پژوهش‌های تمبرشناسی سازمان كتابخانه‌ها، موزه‌‌ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي افزود: از میان تمبرهای پستی نفیس به ‌نمایش‌درآمده در این مجموعه می‌توان به تمبرهای شیر و خورشیدی به عنوان نخستین تمبرهای کشورمان، نخستین مجموعه تمبر با تصویر ناصرالدین شاه قاجار، معروف به مجموعه ناصری چهارجور، مجموعه دور الوان، تمبرهای چاپ سنگی خورشیدی(لیتوگراف)، تمبرهای گراوة خورشیدی، تمبرهای ناصری چاپ گراوه، تمبرهای شویدی، تمبرهای مجموعه محرابی معروف به کاغذ سفید و کاغذ سبز، تمبرهای تایپست چاپ تهران و تمبرهای محمدعلی شاه قاجار اشاره کرد که از سال 1244 تا 1288 خورشیدی در فرانسه، اسکاتلند، اتریش، هلند و ایران چاپ شده‌اند.