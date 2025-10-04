نمایشگاه کلکسیون تمبرهای سفر در موزه هنرهای تزیینی اصفهان افتتاح شد

سید روح‌الله سید العسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه کلکسیون تمبرهای سفر و حمل‌ونقل در موزه هنرهای تزئینی ایران آغاز به کار کرد.

وی افزود: این نمایشگاه که مورد استقبال علاقه‌مندان به تاریخ و پست قرار گرفت، شامل مجموعه‌ای از تمبرهای نفیس مرتبط با سفر از دوره قاجار تا طرح‌های معاصر کشورهای مختلف را به نمایش گذاشته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: ازجمله بخش‌های ویژه این نمایشگاه، رونمایی از تمبر نایاب مربوط به اولین قطار ریلی افتتاح‌شده در ایران بود که توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

سید العسگری افزود: این نمایشگاه فرصتی است تا شهروندان و گردشگران با تاریخچه حمل‌ونقل و نقش آن در ارتباطات جهانی ایران از طریق اسناد تصویری نظیر تمبر آشنا شوند. تمبرهای سفر گنجینه‌های کوچکی هستند که تاریخچه‌ای عظیمی را روایت می‌کنند و ما از همه همشهریان و علاقه‌مندان دعوت می‌کنیم از این نمایشگاه زیبا بازدید کنند.

وی تأکید کرد: این نمایشگاه که تا ۱۴ مهرماه دایر است، ۱۵۰ تمبر نفیس مرتبط با تاریخچه سفر و حمل‌ونقل را در معرض تماشای مخاطبان و علاقه‌مندان قرار داده است.