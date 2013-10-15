به گزارش خبرگزاری مهر، "سرآلکس فرگوسن" 71 ساله در پایان رقابتهای فصل گذشته پس از دورانی درخشان در منچستریونایتد از مربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. "مارک بوسنیچ" که برای مدت دو سال زیر نظر فرگوسن در منچستریونایتد بازی کرده می‌گوید این مربی اسکاتلندی بهترین گزینه است تا هدایت تیم استرالیا را عهده‌دار شود.

وی گفت: ما خیلی از نام‌ها را مطرح کرده‌ایم اما اینجا یک نام است که نشنیدم کسی درباره او صحبتی بکند. اگرچه من دلیلی بیشتری برای آنها که او را پیشنهاد نداده‌اند، دارم. صادقانه باید بگویم که تجربه بازی زیر نظر این مربی را دارم.

تیم ملی فوتبال استرالیا در بازی با فرانسه با شش گل شکست خورد و "هولگر اوسیک" متعاقبا از سمت سرمربیگری این تیم برکنار شد.