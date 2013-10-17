اراک روی گسل قرار دارد/ کاهش حادثه ها با اطلاع رسانی به موقع

حسین علی نظیفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس طرح جامع مطالعات خطرپذیری که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی کشور وابسته به بنیاد مسکن انجام گرفته این موضوع تایید شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این پژوهش استان مرکزی را شش خطر زلزله، سیل، زمین لغزش (رانش)، خشکسالی و سرمازدگی، مواد خطرناک حاصل از کارخانجات و کولاک و یخبندان تهدید می کند.

نظیفی اوج خطرپذیری استان مرکزی را زلزله عنوان کرد و ادامه داد: بر این اساس، برنامه های امسال بر محور پیشگیری از این خطرات تدوین شده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان مرکزی اضافه کرد: مقاوم سازی ساختمان های شهری و روستایی قبل از وقوع زلزله، آموزش به مردم برای مواجه با این خطر از سوی رسانه ها و آماده بودن دستگاه های امداد رسان و پشتیبان دامنه این بلایای طبیعی را کاهش می دهد.



نظیفی یاداور شد: بسیج ، ارتش و NGOها به عنوان دستگاههای پشتیبان و دستگاه های مانند هلال احمر، شهرداری، اورژانس به عنوان دستگاه های امداد رسان باید توان رویارویی با این خطرات طبیعی را داشته باشند.



وی با بیان اینکه 20 لغایت 26 مهر با نام هفته کاهش بلایای طبیعی نامگذاری شده است عنوان کرد: امسال با شعار ˈانسجام ملی،نگاه پیشگیرانه و مدیریت جامعه مخاطراتˈ نامگذاری شده است.



مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان مرکزی از چاپ بروشور، بنر و برگزاری مانور های آزمایشی در این هفته خبر داد و گفت: این اطلاع رسانی ها بیشتر برای پیشگیری صورت می گیرد به این دلیل که تا در حال حاضر فرصت داریم و بلایای طبیعی اتفاق نیفتاده است می توانیم مردم و دستگاهها را برای پیشگیری آماده کنیم.