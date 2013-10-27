بارش اولین باران پاییزی در استان مرکزی/هوای اراک نیمه ابری است

اراک - خبرگزاری مهر: بارش اولین باران پاییزی پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز فصل پاییز، طی 24 ساعت آینده به شهرها و روستاهای استان مرکزی لطافت و شادابی می بخشد.