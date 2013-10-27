بارش اولین باران پاییزی در استان مرکزی/هوای اراک نیمه ابری است

کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی با بیان این مطلب در در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در 24 ساعت آینده هوای استان مرکزی با بارش باران و وزش باد همراه است.
معصومه زاوشی افزود: هم اکنون هوای شهر اراک نیمه ابری و دمای این شهر 15 درجه سانتی گراد است.
وی بیان کرد: در حال حاضر سرعت وزش باد 3 متر بر ثانیه و از سمت جنوب شرق در حال وزش است.
زاوشی ادامه داد: حداقل دمای شهر اراک در 24 ساعت گذشته 6 درجه سانتی گراد و حداکثر آن 18 درجه سانتی گراد بوده است که پیش بینی می شود این روند طی 24 ساعت آینده نیز ادامه یابد.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی ابراز داشت: در 24 ساعت گذشته ساوه با حداقل دمای 9 درجه سانتی گراد گرمترین و شازند با حداقل دمای 1 درجه سانتی گراد سردترین شهرستان استان مرکزی گزارش شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: پدیده مهم گرد و غبار در 24 ساعت گذشته در شهرستان اراک و شازند رخ داده است.
وی خاطرنشان ساخت: حداقل رطوبت شهرتان اراک در 24 ساعت گذشته 24 درصد و حداکثر آن 55 درصد بوده است.
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