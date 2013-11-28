تفاوت آلودگی شهر اراک با سایر شهرهای آلوده کشور/ آلودگی هوا معضل 30 ساله اراک

به گزارش خبرنگار مهر، پس از قطع اعتراض هفتگی مردم به آلودگی هوای اراک و سفر دکتر ابتکار به اراک انتظار روزهای بهتری برای وضعیت آب و هوای اراک می رفت. اما با آغاز سوختن دوباره مازوت در نیروگاه اراک از اول آذر، اراک روزهای آلوده ای را از سر گذراند، هرچند که مدیر کل محیط زیست استان از کاهش سوخت مازوت در روز ششم آذر طی مکاتبات و اخطارها خبر داد، اما انتظار مردم اراک این است که برای وضعیت آلودگی هوا تصمیمی جدی تر گرفته شود.

مردم اراک دیگر این طالع نحس آلودگی هوا را تحمل نمی کنند و همچنان حساسیت خود را نسبت به کاهش الودگی هوای اراک و دیدن دوباره آسمان آبی حفظ کرده اند. مردمی که وضعیت نابسامان هوای اراک را رصد کرده و نسبت به قبل آگاه تر شده اند.آگاهی که با حمایت انجمن های زیست محیطی آغاز شده و با حضور مدیر کل محیط زیست استان مرکزی شامگاه چهارشنبه در میان جمعی از دانشجویان و فعالان زیست محیطی اراک خواستار توضیح برای آلایندگی نیروگاه شازند و وضعیت سوخت آن شد.

امیر انصاری در این جلسه با اشاره به اینکه مهم ترین منابع صنعتی آلاینده اراک نیروگاه شازند و آلومینیوم سازی اراک است، گفت: با توجه به اهمیت این صنایع برای کشور قطعا حل مشکلات آن نیاز به برنامه ریزی و حمایت در سطح ملی دارد.

وی افزود: استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شازند خصوصا در فصل زمستان موجب تصاعد گاز CO2 و آلوده شدن هوای اراک می شد که در این خصوص با پیگیری های انجام شده مصوبه ای در 15 اسفند 91 تصویب شد که طبق آن مقرر شد وزارتخانه های نفت و نیرو در ماه های گرم روزانه 6 میلیون متر مکعب و در ماه های سرد روزانه 3 میلیون متر مکعب گاز برای مصارف نیروگاه تامین کنند .

سوخت نیروگاه به حالت استاندارد بازگشته است

انصاری اظهار کرد: نیروگاه طبق این مصوبه نباید مصرف گازش را به زیر سه میلیون متر مکعب در روز برساند که متاسفانه طی شش روز گذشته یعنی از اول آذر این اتفاق افتاد و میزان گاز مصرفی در نیروگاه هر روز کمتر شد و تا دومیلیون متر مکعب در روز رسید و میزان مازوت آن بالاتر رفت که موجی از آلودگی هوا را به همراه داشت که وارونگی هوا آن را تشدید کرده بود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و اخطارهای داده شده این مشکل رفع و در روز ششم آذر سوخت نیروگاه به سه میلیون مترمکعب گاز و سه میلیون مترمکعب مازوت رسید.

وی با بیان اینکه پرونده نیروگاه بعنوان یکی از صنایع آلاینده از دوسال پیش تاکنون باز است، افزود: متاسفانه نیروگاه شازند از لحاظ زیست محیطی در بدترین جای ممکن ساخته شده است و بادهای جنوب غربی در زمستان به سمت اراک و بادهای شمال شرقی در تابستان به سمت شازند دودهای متصاعد از آن را که دارای انواع آلاینده های گوگردی است را بر سر مردم شهر اراک و شازند می ریزد.

انصاری با اشاره به اینکه در ساخت صنایع بزرگ استان مرکزی، جانمایی زیست محیطی صورت نگرفته است، تصریح کرد: نیروگاه برق شازند هم اکنون برق 4 استان کشور را تولید می کند و بیشتر به دلیل قرار داشتند در کریدور ارتباطی و وجود خط انتقال سوخت از پالایشگاه به آن در این مکان ساخته شده است.

وی با تاکید بر نیاز نیروگاه شازند بر مصرف سوخت پاک و گاز در تمامی فصول گفت: هم اکنون 62 نیروگاه در کشور وجود دارد که تعداد معدودی از آن ها به دلیل موقعیت استراتژیک نیاز بیشتری به سوخت پاک دارند و بهتر است که تامین گاز مصرفی آن ها در هر شرایطی در اولویت قرار بگیرد.

انصاری با بیان اینکه مصرف مازوت در ماه های سرد سال به شرط استفاده از مازوت استاندارد برای کاهش گوگرد ورودی به هوا و با شرط استفاده از فیلتراسیون منطقی است، گفت: سوخت نیروگاه و گازهای متصاعد آن در حال سنجش توسط محیط زیست است که در صورت عمل خلاف تعهد اخطارها داده می شود.

وی با بیان اینکه طرح توسعه نیروگاه نیز یکی از دغدغه های مردم بود، تصریح کرد: هم اکنون مصوبه دولت قبل در خصوص طرح توسعه لغو شده است.

مدیرکل محیط زیست با اشاره به حساسیت و پیگیری مردم اراک در چند روز گذشته نسبت به آلودگی هوا اراک گفت: محیط زیست در حل مشکلات آلودگی احساس تنهایی نمی کند و از اینکه مردم آگاهانه این مسائل را دنبال می کنند خوشحال است.

آلودگی شهر اراک با سایر شهرهای آلوده کشور تفاوت دارد

کارشناس کارگروه کاهش آلودگی هوا اداره کل محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اراک جزو هشت شهرآلوده کشور است اما نکته مهم در این مورد این است که الودگی هوای اراک با آلودگی سایر شهرها متفاوت است.

حسین پناهی افزود: آلودگی سایر شهرها بیشتر بر اثر حمل و نقل است اما در اراک آلایندگی صنایع پیشتازی می کند و برخی گازها و ترکیبات موجود زیان آور فقط در هوای اراک مشاهده شده است.

وی ادامه داد: وجود گاز فلوئور که از آلومینیوم سازی و کوره های آجرپزی متصاعد و همچنین گوگرد ناشی از سوخت مازوت نیروگاه از جمله این ترکیبات است.

وی در خصوص الودگی نیروگاه شازند گفت: نیروگاه به عنوان یکی از عوامل تولید گاز CO2 دقیقا در محلی است که 60 درصد بادهای غالب اراک از ان سو می آید.

حسین پناهی ادامه داد: نیروگاه شازند سیکل ترکیبی است و مازوت بدترین سوختی است که برای تامین انرژی آن بکار می رود.

در هر سه دوره سفر دولت قبلی مصوبه ای برای تامین گاز نیروگاه تصویب می شد ولی به آن اهمیت داده نمی شد تا اینکه با تلاش های صورت گرفته این مصوبه در 15 اسفند سال گذشته عملی شد و تا پایان آبان طبق رصدهای صورت گرفته سوخت نیروگاه گاز بوده است.

وی افزود: از اول اذرماه با وجود قول های مساعد وزارت نیرو برای تامین گاز نیروگاه مشاهده شد، که گاز مصرفی ان پایین امده و از مازوت برای سوخت استفاده شده است که علت ان سرد شدن هوا و کمبود گاز عنوان شده است.

وی گفت: خوشبختانه از روز گذشته چهارشنبه سوخت نیروگاه به حالت تعیین شده در مصوبه برگشته و گاز و مازوت به صورت برابر سوزانده می شود.

حسین پناهی در خصوص منابع آلایندگی شهر اراک گفت: آلوگی هوای اراک به چند بخش صنایع، حمل و نقل و سایر تقسیم می شود که 51 درصد آن بر عهده صنایع ، 48 درصد مربوز به حمل و نقل و مابقی مربوط به سایر موارد است.

حسین پناهی موقعیت جغرافیایی، همجواری با تالاب میقان و فرو ریزگرد، احاطه شدن از سه جانب ،خشکسالی، تغییر باد در فصول گرم و سرد و کاهش فضای سبز را از سایر موارد افزایش آلودگی در اراک دانست.

وی صنایع کوچک را نیز از منابع آلودگی دانست و افزود: اکثر مردم فکر می کنند که آلودگی هوا مربوط به صنایع بزرگ است در حالی که وجود تعداد زیاد کارگاه های صنعتی در آلودگی تاثیر دارد خصوصا برخی کارگاه ها مانند کارگاه های ضایعاتی که ضایعات را می سوزانند، موادی را وارد هوا می کنند که منشا سرطان هستند که البته با آن ها برخورد شده است.

حسین پناهی 48 درصد آلودگی هوای اراک را ناشی از حمل و نقل دانست و افزود: خودروهای فرسوده، باریک بودن معابر و اجرا نشدن طرح ترافیک از اصلی ترین موضوع های این بخش است.

وی ورود ریزگردهای فرامنطقه ای از کشورهای غربی و همچنین ریزگردهای تالاب میقان را از دیگر عوامل آلودگی دانست.

کارشناس محیط زیست استان با بیان اینکه کاهش فضای سبز از مشکلات کنونی اراک است ادامه داد: اراک از دیرباز پر از باغ بوده است و مردم آن در یک باغ شهر زندگی می کردند ولی بتدریج تعداد باغ ها با مدیریت غلط کاهش پیدا کرد و جای آن را ساختمان و برج ها گرفتند.

سلامتی مردم برای صاحبان صنایع اهمیتی ندارد

رئیس خانه تشکل های مردم نهاد استان نیز گفت: به نظر می آید که جان و سلامتی مردم اراک برای برخی آقایان خصوصا مدیران و هیئت مدیره نیروگاه و کارخانه الومینیوم هیچ اهمیتی ندارد و مردم باید هزینه توسعه ناپایدار صنایع در اراک را بدهند.

سیاوش آقاخانی با اشاره به اینکه مشکل آلودگی هوا و کارخانه های آن 30 سال است که یک معضل است و همچنان حل نشده باقی مانده، افزود: همه ما می دانیم که صنایع بخشی از آلاینده ها هستند، اما وقتی این آلاینده بیش از حد مجاز می شوند سلامتی را به خطر می اندازد و نگرانی و اعتراض عمومی را به همراه دارد، وضعیتی که هم اکنون شهر اراک و حاشیه آن با آن روبرو است وجود بیش از حد آلایندگی صنایع است.

وی با بیان اینکه شهر اراک بیش از ظرفیت اکولوژیکش بارگذاری صنعتی شده ، اظهار کرد: نیروگاه اراک بعنوان یکی از شاخص ترین منابع الودگی شهر، هم اکنون برق چند استان را تامین می کند در حالی که ارمغانی جز گازهای سمی و آلودگی برای اهالی اراک ندارد.

آقاخانی با انتقاد از حجم زیاد گازهای متصاعد از دودکش های نیروگاه گفت: این گازها در ریه انسان با H2O ترکیب شده و تبدیل به اسیدسولفوریک می شوند، حالا خودتان تصور کنید که اسید جز نابودی چه بر سر ریه می آورد.

وی با انتقاد از تامین نشدن گاز نیروگاه در فصل سرما، افزود: کشور ما دومین تولید کننده گاز در جهان هست چرا نمیتواند گاز مورد نیاز مردم را تولید کند که مجبور است گاز نیروگاه را قطع کند.



آقاخانی با انتقاد از نگاه های امنیتی به اعتراض های مردم اراک به آلودگی هوا گفت: سازمان های مردم نهاد و داوطلب نه حزب های سیاسی هستند و نه می خواهند مسئله ای را امنیتی کنند بله فقط به بیان مشکل می پردازند تا راه حلی مناسب در زمان مناسب برای آن پیدا شود و اعتراض های مردم نیز به صورت خودجوش بوده است.