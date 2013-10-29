جلسه شورا به ریاست طلایی تشکیل شد/ نرخ بلیت باغ پرندگان و ترافيك در دستور كار شورا

به گزارش خبرگزاري مهر، هفدهمین جلسه شورای چهارم شهر تهران روز سه شنبه 7 آبان ماه جاری در غیاب احمد مسجد جامعی رئیس شورا، به ریاست مرتضي طلايي نایب رئیس شورای شهر تهران تشکیل شد.



بر اساس این گزارش، در دستور جلسه امروز شورای شهر حضور سردار رحیمی رئیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ برای ارائه گزارش در خصوص فعالیت‌ها و عملکرد راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و مشکلات ترافیکی موجود در شهر و رایزنی با اعضای شورا در این خصوص است.



همچنين در موضوع اعتراض فرمانداري تهران به مصوبه اصلاحيه ساماندهي سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري و بررسي لايحه نحوه مديريت و بهره برداري از مجموعه باغ پرندگان و تعيين بهاي خدمات بازديد در دستور كار شورا قرار دارد.