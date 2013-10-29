توافق ژاپن و اتحادیه اروپا در قبال ایران/ پایان عملیات استرالیا در افغانستان

ژاپن

وزیر خارجه ژاپن و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی در توکیو از تصمیم خود برای گسترش همکاریهای دوجانبه به خصوص در زمینه اقتصادی، مسائل امنیتی و اوضاع منطقه خبر دادند.

فومیو کیشیدا و اشتون همچنین از برگزاری نشستی در روز 19 نوامبر با شرکت نخست وزیر ژاپن، رئیس شورای اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپا برای گفتگو درباره همکاریهای دوجانبه خبر دادند.

وزیر خارجه ژاپن و کاترین اشتون در نشست روز گذشته همچنین قول همکاریهای دوجانبه را در زمینه مباحث مورد اختلاف شرق آسیا و خاورمیانه از جمله برنامه هسته ای ایران دادند.

خبر دیگر اینکه ژاپن و کلمبیا سومین دور مذاکرات تجارت آزاد را در توکیو برگزار کردند.

همچنین زمین لرزه ای به قدرت 5 ریشتر 297 کیلومتری جزیره کوشیرو را لرزاند.

نیوزیلند

وزیر دفاع نیوزیلند و همتای آمریکایی وی در واشنگتن موافقت خود را برای گسترش همکاریهای نظامی میان دو کشور اعلام کردند.

بنگلادش

رسانه های خبری همچنین از ادامه تظاهرات ضددولتی در بنگلادش خبر داده و اعلام کردند که در جریان جدیدترین دور ناآرامی ها شش نفر کشته شدند.

تظاهرات حزب ملی‌ گرای بنگلادش و گروه جماعت اسلامی که خواستار استعفای شیخ حسینا نخست وزیر و رهبر "عوامی لیگ" پیش از برگزاری انتخابات عمومی در ژانویه آینده و برگزاری انتخابات زودهنگام تحت مدیریت یک دولت موقت هستند، همچنان ادامه دارد.

معترضان درباره تقلب در جریان انتخابات ژانویه آتی در صورت باقی ماندن حزب ملی‌ گرای بنگلادش در قدرت ابراز نگرانی کرده و در این میان در جریان تظاهرات ضد دولتی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 150 نفر کشته شدند.

افغانستان

رسانه های خبری همچنین با اشاره به سفر نخست‌ وزیر استرالیا به افغانستان و بازدید وی از پایگاه نظامیان استرالیایی در ولایت اروزگان گزارش دادند که تونی آبوت در این سفر از پایان طولانی‌ ترین جنگ کانبرا و بازگشت بیش از هزار نظامی به منازل خود پیش از کریسمس خبر داد.

نخست‌وزیر استرالیا با بیان اینکه طولانی‌ ترین جنگ استرالیا نه با پیروزی و نه با شکست در حال اتمام است،گفت: امیدواریم با حضور در افغانستان، این کشور را به مکانی بهتر و امن‌ تر تبدیل کرده باشیم، زیرا با همکاری هپیمانانمان تمام تلاش خود را در زمینه مبارزه باتروریسم انجام داده و حتی بهای سنگینی را نیز پرداخت کردیم که از آن جمله می توان به کشته شدن 40 سرباز و زخمی شدن 260 فرد دیگر از زمان آغاز جنگ اشاره کرد.



آبوت با اشاره به تاسیس 200 مدرسه، کلینیک بهداشتی و جاده‌ در افغانستان به تعهدات استرالیا در قبال حمایت از افغاستان پرداخت و از حضور صدها نیروی استرالیایی در این کشور با هدف آموزش به نیروهای امنیت ملی افغان خبر داد.