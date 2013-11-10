19 کشته و زخمی بر سقوط بالگرد ارتش اندونزی/ دور دوم انتخابات مالدیو به تعویق افتاد

ژاپن

مرکز لرزه نگاری ژاپن گزارش داد که صبح امروز یکشنبه زمین لرزه 5.5 ریشتری 50 کیلومتری شمال شرق توکیو را لرزاند.

هنوز هیچ گزارشی درباره هشدار سونامی یا خسارات و میزان تلفات این زمین لرزه گزارش نشده است.

فیلیپین

یونیسف اعلام کرد که بیش از 1.7 میلیون کودک فیلیپینی و 36 استان تحت تاثیر طوفان "های یان" قرار گرفته اند که گفته می شود این طوفان قدرتمندترین طوفان جهان است.

مقامات فیلیپینی گزارش دادند که تلفات سهمگین ترین طوفان سال فیلیپین به بیش از 10 هزار نفر رسید و تاکنون دو هزار نفر مفقود شده اند.

اندونزی

سخنگوی ارتش اندونزی اعلام کرد که بر اثر سقوط یک بالگرد در این کشور 13 نفر از 19 سرنشین این بالگرد کشته شده و شش فرد دیگر زخمی شدند.

مالدیو

دادگاه عالی مالدیو امروز یکشنبه از تعویق در برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد که قرار بود امروز یکشنبه برگزار شود.

همزمان با تنش های سیاسی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مالدیو به روز 16 نوامبر (25 آبان) موکول شده است. دادگاه عالی مالدیو اعلام کرده است که برگزاری دور انتخابات یک روز پس از برگزاری دور اول باعث پایمال شدن حقوق بسیاری از مردم می شود، بنابراین 16 نوامبر بهترین زمان برای برگزاری دور دوم انتخابات است.

دادگاه عالی مالدیو پس از آن از تعویق در برگزاری دور دوم انتخابات خبر داد که قاسم ابراهیم یکی از نامزدهایی که از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردار بود، در جایگاه سوم قرار گرفت و با ارسال شکایتی برای دیوان عالی خواستار تعویق در برگزاری دور دوم انتخابات شد که با موافقت دادگاه عالی روبرو شد.

با توجه به نتایج اولیه دور اول انتخابات انتظار می رود که در دور دوم "محمد نشید" رئیس جمهور سابق مالدیو و "عبدالله یمین" برای تصدی پست ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت کنند.

دادگاه عالی مالدیو همچنین روز شنبه اجازه داد تا محمد وحید رئیس جمهوری کنونی این کشور تا زمان انتخاب رئیس جمهوری آتی کشور را مدیریت کند.

رسانه های خبری روز گذشته از آغاز انتخابات ریاست جمهوری مالدیو پس از ماهها کشمکش و تاخیر با حضور سه نامزد و فعالیت 475 حوزه اخذ رای خبر دادند. نشید در انتخابات هفتم سپتامبر به پیروزی رسید، اما دیوان عالی نتیجه انتخابات را به دلیل تخلف باطل اعلام کرد و برگزاری مجدد انتخابات به 19 اکتبر موکول شد که دادگاهها و پلیس مانع از برگزاری آن شدند و نامزدها در نهایت در برابر فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا، انگلیس و کانادا تسلیم شده و موافقت خود را برای برگزاری انتخابات در روز شنبه اعلام کردند.