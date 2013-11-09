انتخابات مالدیو برگزار شد/ 200 کشته و زخمی در شدیدترین طوفان تاریخ فیلیپین

اندونزی

وزرای دفاع استرالیا و اندونزی روز گذشته در جاکارتا درباره انتشار گزارشهایی در رابطه با همکاری استرالیا با آمریکا در زمینه جاسوسی گفتگو کردند.

سخنگوی وزارت دفاع اندونزی اعلام کرد: وزیر دفاع استرالیا در این دیدار قول داد تا به تعهدات خود که در پیمان لومبوک ذکر شده است، پایبند باشد.

بر این اساس پیمان لومبوک در قالب همکاریهای امنیتی در روز 13 نوامبر 2006 میان اندونزی و استرالیا امضا شد.

هند

منابع هندی همچنین از سقوط یک جنگنده نیروی هوایی ارتش هند در غرب این کشور خبر داده و اعلام کردند که خلبان سالم از هواپیما خارج شده و تحقیقات درباره علت سقوط این جنگنده آغاز شده است.

رسانه های خبری همچنین از برگزاری هشتمین دور مذاکرات راهبردی هند و ویتنام در شهر "هو شی مین" خبر دادند.

هند همچنین موشک بالستیک آگنی با قابلیت حمل کلاهک هسته ای را از شرق ایالت اوریسا با موفقیت آزمایش کرد.

مالدیو

رسانه های خبری از آغاز انتخابات ریاست جمهوری مالدیو پس از ماهها کشمکش و تاخیر با حضور سه نامزد و فعالیت 475 حوزه اخذ رای خبر دادند.

گفته می شود که رقابت اصلی میان "قاسم ابراهیم"و "محمد نشید" رئیس جمهوری سابق و رهبر حزب دموکراتیک باشد که محمد نشید در انتخابات هفتم سپتامبر به پیروزی رسید، اما دیوان عالی نتیجه انتخابات را به دلیل تخلف باطل اعلام کرد و نامزدها در نهایت در برابر فشار کشورهای خارجی از جمله آمریکا، انگلیس و کانادا تسلیم شده و موافقت خود را برای برگزاری انتخابات در روز شنبه اعلام کردند.

فیلیپین

رسانه های خبری از کشته شدن دست کم 100 نفر و زخمی شدن 100 فرد دیگر بر اثر شدیدترین طوفان تاریخ فیلیپین موسوم به هایان خبر دادند. گفته می شود این طوفان سهمگین ترین طوفان از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است و با سرعتی بیش از ۲۷۰ کیلومتر در ساعت به شمال و شمال غربی این کشور رسیده است.

همچنین گفته می شود که 125 هزار و 604 نفر به خاطر این طوفان سهمگین استوایی که مرکز آن در ۶۲ کیلومتری جنوب شرقی گویوان در استان سامار شرقی فیلیپین قرار دارد، مجبور به تخلیه منازل خود شده و به مکان های امن پناه برده اند.

این طوفان سهمگین که انتظار می رود امروز شنبه به شمال جزیره پالاوان در دریای چین جنوبی برسد، باعث تعطیلی مدارس و سازمانهای دولتی شده و پیش بینی می شود که خسارات ناشی از آن فاجعه بار باشد و در تاریخ فیلیپین بی سابقه خواهد بود.

سنگاپور

رسانه های خبری همچنین گزارش دادند که هکرها در تلاش برای هک کردن وب سایت های دولتی در روز سه شنبه هستند.