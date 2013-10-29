واکنش حجازی به خداحافظی کاپیتان استقلال/ حیف است مجیدی برود

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی بعد از تساوی تیم فوتبال مس کرمان با استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بازی خوبی مقابل استقلال انجام دادیم. می‌توانستیم در این بازی حتی به پیروزی برسیم ولی متاسفانه پنالتی ما به گل تبدیل نشد تا بازی در نهایت به تساوی برسد.

وی همچنین اضافه کرد: ما در عین شایستگی تنها به یک امتیاز رسیدیم. البته به نظرم تیم خوبی داریم و می‌توانیم از شرایطی که در آن گرفتار شده‌ایم، نجات یابیم.

مربی تیم فوتبال مس کرمان درباره خداحافظی فرهاد مجیدی هم گفت: فرهاد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی شایسته بود. حیف است او از فوتبال برود. مجیدی می‌توانست به فوتبالش ادامه بدهد. امیدوارم او در ادامه راه به عنوان مربی هم موفق باشد.