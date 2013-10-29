به گزارش خبرنگار مهر، تنها دیدار باقیمانده از هفته دهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 دقیقه امروز سه‌شنبه بین تیم‌های استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد. در این بازی که قضاوت آن برعهده سعید مظفری‌زاده بود، دو تیم در پایان به تساوی یک بر یک دست یافتند. گل تیم مس را مصطفی شجاعی در دقیقه 2 وارد دروازه سیدمهدی رحمتی کرد. سیاوش اکبرپور هم در دقیقه 56 کار را به تساوی کشاند.

استقلال که امیدوار بود با برتری در دیدارهای معوقه خود به صدر جدول بازگردد با همین انگیزه به استقبال نخستین دیدار معوقه خود رفت ولی هنوز بازی شکل واقعی خود را پیدا نکرده بود که میزبان دروازه خود را باز شده دید. شوتی که ادینهو مهاجم تیم مس از پشت محوطه جریمه زده بود، به طور تصادفی به مصطفی شجاعی رسید و او که خود را به سمت توپ پرتاب کرده بود با یک ضربه کاملا آرام دروازه رحمتی را باز کرد.

استقلال که بعد از این گل کاملا شوکه شده بود، تلاش کرد تا حملات زیادی را روی دروازه حریف پی‌ریزی کند اما بازیکنان این تیم تا پشت محوطه جریمه حریف پیش می‌رفتند و کاملا سردرگم بودند. استقلال برای اینکه نخستین خطر جدی خود را ایجاد کند، 38 دقیقه صبر کرد که در این لحظه ضربه زمینی مجیدی را رودباریان دفع کرد.

در دقیقه 42 بازی ادینهو روی یک ضد حمله حرکتی عرضی را پشت محوطه جریمه استقلال انجام داد و ضربه خوبی را روانه دروازه این تیم کرد که رحمتی آن را به کرنر فرستاد. تلاش استقلال در ادامه کار ثمری نداشت و عاقبت در پایان این نیمه تیم مس با یک گل حریف خود را شکست داد.

با شروع نیمه دوم شاگردان قلعه‌نویی تلاش کردند حریف را تحت تاثیر قرار دهند. آنها برای رسیدن به گل تساوی زیاد منتظر نماندند و در دقیقه 56 به گل رسیدند. آندرانیک تیموریان در جناح راست با یک پاس به بیرون اکبرپور را در میان مدافعان تیم مس در موقعیت گل قرار داد که ضربه بغل پای این بازیکن دروازه حریف را باز کرد.

شاگردان قلعه‌نویی همچنان در حال و هوای این گل بودند که مظفری زاده داور مسابقه یک ضربه پنالتی به سود حریف اعلام کرد ولی رحمتی به خوبی ضربه پنالتی حسین خانی را در دقیقه 62 دفع کرد. بعد از این گل دو تیم بیشتر در میانه میدان جنگیدند که همین باعث شد خطرات کمتری را روی دروازه‌های دو تیم شاهد باشیم.

در دقیقه 82 رحمتی یک فرصت تک به تک را از سمیر بکریچ مهار کرد تا بار دیگر شاگردان مظلومی را ناکام بگذارد. یک دقیقه بعد ساموئل فرصت خوبی برای گلزنی داشت ولی ضربه سر او به بالای دروازه رفت.

استقلال که از اواسط نیمه دوم زور فشار آوردن به دروازه حریف را نداشت کاملا تحت تاثیر بازی خوب هافبک‌های حریف قرار داشت در دقایق پایانی سعی کرد شرایط را تغییر دهد اما خداحافظی فرهاد مجیدی در دقیقه 88 این دیدار همه چیز را تحت تاثیر قرار داد تا بدین گونه استقلال در یک دیدار خانگی به تساوی تن بدهد.

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- پرسپولیس 26 امتیاز (با کسر یک امتیاز) - تفاضل گل 7+

2- فولاد خوزستان 26 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- تراکتورسازی تبریز 25 امتیاز (با کسر یک امتیاز) - تفاضل گل 9+

4- نفت تهران 25 امتیاز - تفاضل گل 6+

5- سپاهان اصفهان 23 امتیاز

6- استقلال تهران 20 امتیاز (با کسر یک امتیاز)

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14- فجرسپاسی شیراز 13 امتیاز

15- راه‌آهن سورینت 10 امتیاز

16- مس کرمان 8 امتیاز