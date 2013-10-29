به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی در دقیقه 88 بازی با مس کرمان و پس از تعویض شدن، چهار گوشه زمین آزادی را بوسید و رسما از فوتبال خداحافظی کرد. مجیدی بعد از سوت پایان بازی هم در حالی که گریه می‌کرد، وارد زمین شد و به سمت هواداران رفت تا با آنها خداحافظی کند.

در این هنگام تماشاگران دو دسته شدند. عده‌ای علیه فرهاد مجیدی و تصمیم یکباره او برای خدحافظی از استقلال شعار دادند و او را بی‌غیرت خواندند. عده‌ای از تماشاگران هم به تشویق کاپیتان تیم فوتبال استقلال پرداختند.

تمام بازیکنان استقلال همراه مجیدی بودند. مجیدی همچنین بعد از هواداران به سمت کادر فنی استقلال رفت و امیر قلعه‌نویی و سایر مربیان را در آغوش کشید. فرزاد مجیدی هم برادرش را در خداحافظی همراهی می‌کرد.