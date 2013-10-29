به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی تیم‌های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان در نشست خبری به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: ما بازی خوبی را ارائه نکردیم. همه تیم ما بد بود. اگر می خواستم تعویض کنم باید 8 تعویض انجام می دادم که البته روی نیمکت بازیکن نداشتم. فکر می کنم 4 نفره بازی کردیم.

وی در مورد دلایل بد بودن تیمش نیز گفت: یکی از دلایل اصلی اش این است که بازیکنان ما خوب ریکاوری نکرده و خسته بودند ضمن اینکه شرایط سنی تیم ما هم بالاست و مرتب دارند فوتبال بازی می کنند که اینها به ما ضربه می زند.

امیر قلعه نویی افزود: خوشحالم که مظفری زاده برگشته اما این داور خوب فوتبال کشورمان امروز در شرایط آرمانی اش نبود. همین که برگشته می تواند برای جامعه داوری ما خوب باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد بازی دادن به لاوره و تعویض زودهنگام وی گفت: ما دو روز زودتر به او گفته بودیم بازی می کند. البته همه تیم خوب نبودند نه اینکه لاوره بد باشد. اگر می خواستیم تعویض کنیم باید هشت نفر را بیرون می کشیدیم. در نهایت ما با سه تا چهار نفر بازی کردیم بقیه خیلی بد بودند.

قلعه نویی در مورد خداحافظی مجیدی گفت: دو روز پیش مجیدی زنگ زدم که می خواهم ببینم شما را. در آن جلسه اعلام کرد که می خواهد برود و چنین تصمیمی را گرفته است. من انتظار این کار را نداشتم. این هم شانس ماست که همه بازیکنان در زمان ما خداحافظی می کنند.

وی ادامه داد: دذر آن جلسه به مجیدی گفتم بگذار بازی برگشت با تراکتورسازی خداحافظی کن اما او هم دلایل خاص خودش را داشت. من چند شرط گذاشتم جلوی راهش و پیشنهاداتی به او دادم. بعد هم گفتم برو 24 ساعت فکر کن. اما ظاهرا تصمیمش این بود که برود.

قلعه نویی ادامه داد: من هم خوشحالم که مجیدی در زمان من خداحافظی کرد. سوء تفاهم هایی بود که از بین رفت. مجیدی می توانست تا آخر فصل به ما کمک کند اما باید به تصمیمش احترام بگذاریم. او سالها برای فوتبال زحمت کشید. نکته تاریک مجیدی این بود که می توانست بیشتر برای تیم ملی بازی کند اما کمتر فرصت حضور در تیم ملی را پیدا کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: بزرگترین سرمایه مجیدی این است که در دل مردم جای دارد. البته مجیدی از استقلال جدا نشده است و جزو سرمایه های باشگاه خواهد ماند. شایستگی این که در آینده به عنوان کادر فنی به ما کمک کند را دارد.

وی در مورد پرسشی که یک خبرنگار در مورد دوپینگی بودن مجیدی از وی مطرح کرد گفت: این سوال ها جای تاسف دارد. وقتی هم می گوییم به دوستان برمی خورد. ناراحت شدم ازاینکه در مورد کسی که برای 20 سال برای فوتبال زحمت کشیده بیایم این حرف ها را برایش در بیاوریم.

تیم فوتبال استقلال تهران امروز سه شنبه در چارچوب بازی معوقه هفته دهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف مس کرمان رفت و با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.